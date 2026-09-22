Γιάννης Γιοκαρίνης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε η αφορμή να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας

Γιάννης Γιοκαρίνης και Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά και κράτησαν επικοινωνία και τις επόμενες δεκαετίες. Ο αναπάντεχος θάνατος του καλλιτέχνη, προκάλεσε θλίψη στον συνάδελφό του. Είναι πεπεισμένος πως ο φίλος του, δεν γνώριζε τα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Δεν μπορούσε να φανταστεί τις πρακτικές των κατηγορούμενων γιατρών. Αν γνώριζε – όπως είπε – τα στοιχεία που αποκαλύπτονται, δεν θα είχε μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day», ο Γιάννης Γιοκαρίνης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και την οργή του. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα πολύ καλό παιδί που βοηθούσε όπως και όπου μπορούσε. Αναφέρθηκε στους γονείς και στις αδερφές του και τόνισε πως είναι αδύνατον να μην πονούν.

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«Τον φάγανε τον Γιώργο, δυστυχώς, παιδιά. Τον φάγανε τον Γιώργο. Ποιοι; Οι καλαμπόρτζηδες γιατροί. Τι θα πει καλαμπόρτζης; Είναι ισπανίολικα. Δεν τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει “ανειδίκευτος”», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«Το πιστεύω. Γιατί ποιος δεν το πιστεύει; Ας έρθει να μου πει εμένα όποιος δεν το πιστεύει», τόνισε αμέσως μετά. «Τι με έχει σοκάρει; Πέρα από τον θάνατο του Γιώργου, που έφυγε ένα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε», απάντησε στη συνέχεια των δηλώσεών του ο τραγουδιστής.

«Η οικογένεια είναι οικογένεια ρε παιδιά. Ό,τι και να έχει λεχθεί, ό,τι και να έχει ακουστεί, είναι οικογένεια. Πώς θα γίνει; Πονάει η οικογένεια. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί και αυτός ο πατέρας και οι αδελφές που έχουν το ίδιο αίμα. Πονάνε», σημείωσε σε άλλο σημείο.

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«Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι’ αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δεν ήξερε δηλαδή πού θα πήγαινε εκεί. Αν ήξερε, δεν θα ‘μπαινε», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

Η σχέση τους δεν ήταν καλλιτεχνική, αλλά καθαρά προσωπική και φιλική. Γιάννης Γιοκαρίνης και Γιώργος Μαζωνάκης, δεν έτυχε να συνεργαστούν επαγγελματικά τις τελευταίες δεκαετίες.