Γιάννης Λύρας για Παναγιώτα Δρασιούδη: Η μεγάλη διαφορά ηλικίας φάνηκε και αρκετά σύντομα η σχέση κουράστηκε

Γιάννης Λύρας και Παναγιώτα Δρασιούδη αποφάσισε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, λίγες ημέρες μετά την πρώτη επέτειο του γάμου τους στο μαγευτικό Μπαλί. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης (22-09-2026), ο πλαστικός χειρουργός μίλησε για τα αίτια του χωρισμού τους και αποκάλυψε πως έχουν συνεπιμέλεια για το μεγάλωμα της κόρης τους.

Ο Γιάννης Λύρας ανέφερε πως δεν υπήρξε «τρίτο πρόσωπο» στον γάμο τους. Ο πλαστικός χειρουργός απέδωσε την κρίση που οδήγησε στο διαζύγιο, στη μεγάλη διαφορά ηλικίας που τον χώριζε από την Παναγιώτα Δρασιούδη. Μίλησε για τον γάμο τους στο Μπαλί και τα όσα ακολούθησαν μέχρι τον χωρισμό τους.

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«Η πιο μεγάλη αλλαγή στην προσωπική μου ζωή είναι ότι απέκτησα την κόρη μου. Ήταν ένα δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Η διαφορά μας είναι 37 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας φάνηκε στη διάδραση και αρκετά σύντομα η σχέση κουράστηκε. Από τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε σχεδόν αποφασίσει ότι έχουμε διαφορά στις προσεγγίσεις για τα σημαντικά θέματα, όλα εκτός από την κόρη μας. Οπότε αρχίσαμε να μην έχουμε την αρμονία των απόψεων.

Από εκεί ξεκίνησε. Ποτέ δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος γάμος. Είπαν οι οργανωτές εκεί και οι Μπαλινέζοι και οι Έλληνες που ήταν εκεί ότι ήταν το καλύτερο που έχουν δει ποτέ. Πραγματικά, αφοσιώθηκε η Παναγιώτα στην οργάνωσή του. Ήταν το δικό της όνειρο να γίνει εκεί ο γάμος γιατί εκεί έμεινε και έγκυος, αλλά ταυτόχρονα ήταν μεγάλη επιθυμία της κόρης μας.

Όταν όμως τελειώσαμε από το γάμο, φάνηκε ότι αυτός ο γάμος έγινε περισσότερο για το παιδί και για την Παναγιώτα, γιατί ήθελε να δει τον εαυτό της ντυμένο στα λευκά και εμένα επίσης. Και μετά συνεχίστηκαν τα προβλήματα της δυσαρμονίας της πνευματικής, ξαναλέω, όχι της διαβίωσης. Και είπαμε και οι δύο από τα Χριστούγεννα και μετά να ακολουθήσουμε διαφορετική κοινωνική ζωή» αποκάλυψε ο Γιάννης Λύρας.

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«Ξέρετε τι λένε στο εμπορικό δίκαιο; Μην κάνεις ποτέ συμβόλαιο αν δεν έχεις προβλέψει το χωρισμό με τον συνεταίρο σου, γιατί εκεί γίνονται όλα. Έχουμε και συνεπιμέλεια. Ένα άλλο δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα πριν ακόμα παντρευτούμε ήταν ότι πριν γίνει ο νόμος της συνεπιμέλειας, μου είχε δώσει η ίδια την επιμέλεια συμβολαιογραφικά. Η καλύτερη λοιπόν συμβουλή που έχω να δώσω σε ζευγάρια που χωρίζουν να έχετε συνεπιμέλεια πάντα. Διότι η συνεπιμέλεια, ναι, η συνεπιμέλεια δεν είναι όπλο για να ταλαιπωρήσεις τον άλλον» τόνισε ο γνωστός πλαστικός χειρουργός.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Λύρας και Παναγιώτα Δρασιούδη είχαν ζήσει μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες της ζωής και της σχέσης τους, στο εξωτικό Μπαλί. Ο γάμος έγινε την Πέμπτη (26.06.2025) και ακολούθησε η δεξίωση στο πολυτελές συγκρότημα «Villa Bie».