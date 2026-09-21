Lifestyle

Νατάσα Θεοδωρίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: Εύχομαι να δικαιωθεί, να ησυχάσουμε όλοι

Το τραγούδι που είχαν ερμηνεύσει μαζί και η αναφορά της στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του αξέχαστου τραγουδιστή
NDP PHOTO
NDP PHOTO
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Η Νατάσα Θεοδωρίδου, το βράδυ της Δευτέρας (21/9/26) έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, στο Θέατρο Άλσος.

Μέσα από ένα βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή, η Νατάσα Θεοδωρίδου θυμήθηκε μαζί με το κοινό τον Γιώργο Μαζωνάκη, με ένα τραγούδι που είπαν μαζί το 2009. Το τραγούδι «Όλα για μένα είσαι εσύ».

Φορτισμένη συναισθηματικά, η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε μεταξύ άλλων, από τη σκηνή:

«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του».

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια μίλησε με τρυφερά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι «εύχομαι να δικαιωθεί και να ησυχάσουμε όλοι».

@tlifegr 🎙️✨ Μια ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη έκανε από την σκηνή του θεάτρου Άλσος η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά την διάρκεια της συναυλίας. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη παίζοντας ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια που τραγουδούσαν μαζί! 🔗 Διάβασε περισσότερα στο tlife.gr Βίντεο: Πέτρος Χόντος/ TLIFE #tlife #ΓιωργοςΜαζωνακης #ΝατασαΘεοδωριδου ♬ πρωτότυπος ήχος – tlifegr

Οι δυο τους είχαν μοιραστεί τη σκηνή αρκετές φορές στο παρελθόν, με την Νατάσα Θεοδωρίδου να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, στο τελευταίο «αντίο»…

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