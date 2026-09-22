Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για τον θάνατο του πατέρα του: «Έφυγε από τη ζωή μια ημέρα πριν από την πρεμιέρα μας»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και μεταξύ άλλων μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του, σε ηλικία 90 ετών. Όπως είπε ο δημοσιογράφος και πολιτικός, κλήθηκε να διαχειριστεί την απώλεια μια μέρα πριν την πρεμιέρα της εκπομπής του «Άνω Κάτω» στο Open.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέφερε πως είχε αμέριστη στήριξη από φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026. Αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και όπως είπε ο δημοσιογράφος «μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία».

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Ο Σπύρος Μπογδάνος υπήρξε επί σειρά ετών διακεκριμένο στέλεχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της IATA, έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των αερομεταφορών. Απεβίωσε στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο του.

«Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή μια ημέρα πριν από την πρεμιέρα. Η ομάδα με βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια μπαινοβγαίναμε στα νοσοκομεία και η κατάσταση γινόταν προοδευτικά όλο και πιο δύσκολη» εξομολογήθηκε ο δημοσιογράφος.

Για την εκπομπή που παρουσιάζει στο OPEN ανέφερε: «Δόξα τω Θεώ έχουμε όντως μια καλή ατμόσφαιρα φέτος. Μακάρι να τη διατηρήσουμε. Πέρυσι είχαμε μία αρκετά καλή ατμόσφαιρα, αλλά από ένα σημείο και ύστερα δεν είχαμε σύμπνοια ως προς το ποιος είναι ο στόχος μας και η επιθυμία μας για αυτή την εκπομπή. Εάν η κα. Παπακωστοπούλου μου έστειλε “Καλή επιτυχία” μάλλον δεν το έλαβα στο κινητό, αλλά ήταν βεβαρημένες οι τελευταίες μέρες και λόγω των προσωπικών γεγονότων, οπότε μπορεί να μην το είδα. Δεν θέλω να την αδικήσω.

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Μπορεί μέσα σε όλα τα μηνύματα κάπου να χάθηκε. Δεν θα με εξέπληττε αν δεν ήταν προτεραιότητά της. Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής δεν έχουμε κρατήσει επικοινωνία. Δεν μιλάμε. Με την Κατερίνα συνεργαστήκαμε για κάποιους μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουμε και φίλοι. Το να ψάχνουμε να βρούμε είτε best friends forever είτε πλακώνονται ενώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε best friends είμαστε με την Κατερίνα, ούτε friends θα έλεγα.

Η Εύη Φραγκάκη είναι μια πραγματική δημοσιογράφος της ενημέρωσης. Εγώ θα σου πω για την Εύη ότι νιώθω το εξής ότι είναι ένας χορτασμένος άνθρωπος, ότι δεν είναι ανασφαλής, δεν είναι αδηφάγος. Είναι ένας άνθρωπος που δίπλα του μπορείς σε μια συνεργασία να αισθάνεσαι ασφάλεια. Αυτό δεν ισχύει πάντα» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.