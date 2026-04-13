Γιάννης Μπέζος: «Άνθρωποι της γενιάς μου δεν πρέπει να καταφεύγουν στη λογική “γινόμαστε και εμείς νέοι”, αυτά είναι γελοία πράγματα»

Τόσο για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα όσο και για την επικοινωνία που διατηρεί ο ίδιος με τη νέα γενιά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη αυτή την εβδομάδα.

Ο γνωστός ηθοποιός, Γιάννης Μπέζος, υποστήριξε ότι δεν εμπιστεύεται την τεχνητή νοημοσύνη ενώ αποκάλυψε ότι δεν ενημερώνεται από τα social media.

Πως επιλέγετε να ενημερώνεστε; Χρησιμοποιείται το ChatGPT ή την τεχνητή νοημοσύνη;

Δεν χρησιμοποιώ τίποτα από αυτά. Ακόμα διαβάζω εφημερίδες ή ακούω ραδιόφωνο. Αντί για την τεχνητή νοημοσύνη, προτιμώ την φυσική νοημοσύνη – της έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κι ας βρίσκεται σε ύφεση τον τελευταίο καιρό. Δεν τα θέλω αυτά. Πρόκειται για ανθρώπινες κατασκευές που δημιουργήθηκαν για να μας βοηθούν και όχι για να χαρακτηρίζουν τη ζωή μας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Όσο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ενημέρωση από εκεί δεν μετράει για εμένα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει ανώνυμα, χωρίς πρόσωπο και υπόσταση. Επομένως, οι απόψεις αυτές δεν έχουν βαρύτητα. Ο καθένας προσπαθεί να αποκτήσει κύρος και σημαντικότητα μέσα από αυτά τα μέσα αλλά, αντί να τα καταφέρει, καταλήγει απλώς γελοίος – μόνο που δεν το αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή. Τα social media λειτουργούν εκτονωτικά και όχι ενημερωτικά.

Επικοινωνείτε με τη νέα γενιά;

Βεβαίως επικοινωνώ, αλλά πιστεύω πως οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς δεν πρέπει να καταφεύγουν στη λογική “γινόμαστε και εμείς νέοι”. Αυτά είναι γελοία πράγματα. Οφείλουμε να παραμένουμε στη θέση μας και να επιτρέπουμε στους νεότερους να “κλέβουν” στοιχεία από εμάς ή να παραδειγματίζονται, χωρίς να λαϊκίζουμε παριστάνοντας τους μοντέρνους. Οι νέοι χρειάζονται σημεία αναφοράς και ορισμένες σταθερές, αυτό τους λείπει σήμερα.