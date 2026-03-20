Γιάννης Ντσούνος: Με κουράζει η αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση, κατηγορηματικά

Για το… «φαινόμενο» της αυτοαναφορικότητας στις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές αλλά και για όλα όσα ο ίδιος βλέπει στην τηλεόραση, ως τηλεθεατής, μίλησε ο Γιάννης Ντσούνος στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ο δημοσιογράφος, Γιάννης Ντσούνος, αναφέρθηκε σε διάφορους παρουσιαστές, ενώ παραδέχτηκε ότι ίσως να προτιμούσε να έκανε κάτι άλλο αν δεν δούλευε το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν δεν κάνατε εκείνη την ώρα εκπομπή, θα βλέπατε Κατερίνα Καινούργιου, Γιώργο Λιάγκα, Φαίη Σκορδά ή Χατζίδου – Παύλου;

Ίσως να τα έβλεπα όλα από μέρα σε μέρα ή και τίποτα. Ίσως να προτιμούσα να έκανα κάτι άλλο, αν είχα ελεύθερα τα πρωινά μου.

Τι βλέπετε ως τηλεθεατής;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μου αρέσουν πολύ τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, οι αυτοτελείς ταινίες, δυσκολεύομαι να δω σειρές και παρακολουθώ κυρίως ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Κουράζεστε με την αυτοαναφορικότητα στη μικρή οθόνη;

Κατηγορηματικά, ναι! Ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από εμάς και οι άνθρωποι έχουν άλλα ενδιαφέρονται και άλλες ανησυχίες και προβληματισμούς από το να μαθαίνουν τι κάναμε εμείς, που πήγαμε, τι φάγαμε.