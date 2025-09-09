Lifestyle

Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν έγινε καμία παρεξήγηση, εννοείται ότι θα μας δείτε μαζί»

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά για τη φημολογούμενη παρεξήγηση ανάμεσα τους
Τη Δευτέρα (01.09.2025) έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Μερικές ημέρες αργότερα το νυχτερινό κέντρο ανακοίνωσε ότι ο λαϊκός τραγουδιστής δε διέλυσε τη συνεργασία. 

Ο Γιάννης Πλούταρχος την Τρίτη (09.09.2025) μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι δε δημιουργήθηκε καμία παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη.

«Δεν έγινε καμία παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη. Εννοείται ότι θα μας δείτε μαζί», υπογράμμισε ο γνωστός τραγουδιστής.

 

Παράλληλα ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε για τις κατά καιρούς συνεργασίες του με τα παιδιά του, Κατερίνα και τον Γιώργο Κακοσαίο

«Νιώθω όμορφα που θα τραγουδήσω με τα παιδιά μου όπως κάθε φορά που τραγουδάω με τα παιδιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

«Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του εμβληματικού λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη με τον μεγάλο ερωτικό καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω σχήμα θα δημοσιεύονται από την επίσημη σελίδα της επιχείρησης Anodos», είχε ανακοινώσει πρόσφατα το νυχτερινό κέντρο.

