Γιάννης Πουλόπουλος: Πωλείται το ξενοδοχείο του τραγουδιστή έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Σε διαδικασία πώλησης βρίσκεται το ξενοδοχείο «Ουράνιο Τόξο» στην Άνοιξη, το οποίο ανήκε στον αείμνηστο Γιάννη Πουλόπουλo, με το ακίνητο να έχει περάσει πλέον στη σύζυγο και την κόρη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Όπως αποκάλυψε ο μεσίτης του ξενοδοχείου, Γιάννης Ρεβύθης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με δύο σοβαρούς υποψήφιους αγοραστές. «Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η οικογένεια του Γιάννη Πουλόπουλου είναι διατεθειμένη να συζητήσει με έναν σοβαρό επενδυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ακίνητο, το οποίο παραμένει κλειστό τα τελευταία χρόνια, θεωρείται προνομιακό λόγω της θέσης του, καθώς βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Κηφισίας και την Εθνική Οδό. Όπως υποστηρίζει ο κ. Ρεβύθης, το ξενοδοχείο έχει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης, από την λειτουργία του ως ξενοδοχείο μέχρι και την μετατροπή του σε οίκο ευγηρίας ή ακόμα και επαγγελματικό χώρο.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος διατηρούσε το «Ουράνιο Τόξο» για πολλά χρόνια, όμως, όπως εξήγησε ο μεσίτης, «κάποια στιγμή κουράστηκε» και το ενοικίασε σε επιχειρηματία. Από τότε και μέχρι σήμερα το ξενοδοχείο σταμάτησε να λειτουργεί, με την οικογένεια να παίρνει την απόφαση πως η καλύτερη λύση θα είναι η πώλησή του.

Οι συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία ήταν τα λόγια του Γιάννη Ρεβύθη στον τηλεοπτικό «αέρα» του «Super Κατερίνα».