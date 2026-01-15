Γιάννης Σαρακατσάνης για Αλεξάνδρα Ούστα: Θα με σκότωνε αν μάθαινα πως αγαπάει άλλον και με εγκατέλειπε

Γιάννης Σαρακατσάνης και Αλεξάνδρα Ούστα είναι παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει ένα παιδί που σήμερα είναι 5 ετών. Το βράδυ της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα, «Καλύτερα αργά». Δήλωσε ερωτευμένος με τη σύζυγό του και μίλησε για την απιστία που θα μπορούσε να τον «σκοτώσει».

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σαρακατσάνης, αν η απιστία κρύβει μια επιπολαιότητα, καλύτερα είναι να μην μάθει τίποτα το τρίτο πρόσωπο. Αν όμως καταλήξει σε έναν έρωτα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο ίδιος δεν θέλει ούτε να σκέφτεται πως η Αλεξάνδρα Ούστα θα τον εγκατέλειπε για άλλον.

«Το προσωπικό είναι σημαντικό στην εποχή μας. Και πουλάει αλλά και βοηθάει. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε προβλήματα, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλοι δείχνουμε τον τέλειο εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ καλό να δείχνεις ότι έχεις προβλήματα και να λένε “Ναι ρε φίλε, δεν είμαι τρελός, τα ’χουνε κι άλλοι”.

Στην παράσταση υπάρχουν τέσσερις ενότητες: Έρωτας, Σεξ, Γάμος, Παιδί. Στην πραγματικότητα είναι αναγκαστικά το παιδί, γιατί έχει κατακτήσει τις υπόλοιπες» είπε ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάννης Σαρακατσάνης αναφέρθηκε και στην απιστία λέγοντας, πως εκείνο που θα τον «σκότωνε» θα ήταν να αγαπήσει κάποιον άλλο η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Ούστα και να τον εγκαταλείψει.

«Στο σεξ έχει πιο πολύ πλάκα, γιατί συζητάμε για την απιστία. Η απιστία δεν είναι τόσο κακή όσο νομίζουμε. Η απιστία που εμένα θα με σκότωνε θα ήταν να ανακαλύψω ότι η Αλεξάνδρα αγαπάει κάποιον άλλον και με εγκαταλείπει. Αν είναι ένα επιπόλαιο σαρκικό τίποτα, είναι αλλιώς. Καλύτερα να μην το μάθεις. Πιστεύω πολύ στην αρχή του “δεν ψάχνουμε”. Όποιος ψάχνει βρίσκει και δεν θα βρει κάτι που του αρέσει» είπε.

Η ηθοποιός υπήρξε η τελευταία σύντροφος της ζωής του Σάκη Μπουλά. Το 2016 παντρεύτηκε τον επίσης ηθοποιό Γιάννη Σαρακατσάνη, με τον οποίο απέκτησε έναν γιό, τον Αύγουστο, που γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020.