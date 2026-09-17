Γιάννης Σεβδικαλής σε Σοφία Κουρτίδου: «Είσαι το λιμάνι μου στις φουρτούνες, η δύναμή μου» – Η τρυφερή ανάρτηση

Με λόγια γεμάτα αγάπη ευχήθηκε ο Γιάννης Σεβδικαλής στη Σοφία Κουρτίδου για την ονομαστική της γιορτή. Ο Παραολυμπιονίκης θέλησε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύντροφό του, κάνοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Ο Γιάννης Σεβδικαλής στην ανάρτηση για τη γιορτή της αγαπημένης του, αναφέρθηκε στη Σοφία Κουρτίδου ως τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του στις όμορφες αλλά και στις δύσκολες στιγμές της ζωής.

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Τη χαρακτήρισε «λιμάνι» του και δύναμή του, ενώ συνόδευσε την αφιέρωσή του με μια φωτογραφία της αγαπημένης του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έγραψε:

«Σήμερα γιορτάζει η Σοφία μου. Αυτό το βλέμμα στη φωτογραφία είναι όλη μου η ζωή. Είναι το λιμάνι μου στις φουρτούνες, η δύναμη να στέκομαι όρθιος και η βεβαιότητα πως μαζί δεν υπάρχει διαδρομή που να μη μπορούμε να περπατήσουμε. Εύχομαι η ψυχή σου να λάμπει πάντα όπως η ματιά σου όταν δημιουργείς, και η ζωή να σου επιστρέφει όλη τη μαγεία και την αγάπη που σκορπάς τόσο απλόχερα. Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι, και για όλα όσα γινόμαστε μαζί. Χρόνια πολλά, ζωή μου! Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε».