Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Χρανιώτη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ»

Ο Γιώργος Χρανιώτης αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν και έφερε ξανά στη μνήμη του στιγμές από τη μακρόχρονη γνωριμία τους.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Γιώργος Χρανιώτης γύρισε τον χρόνο αρκετά χρόνια πίσω, θυμούμενος όσα είχε ζήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί πολλές στιγμές στο παρελθόν, προτού οι δρόμοι τους απομακρυνθούν τα τελευταία χρόνια.

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«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής του ο ηθοποιός.

Ο Γιώργος Χρανιώτης συνόδευσε τα λόγια του με μια φωτογραφία των δυο τους από το 2004, όταν είχαν βρεθεί μαζί στα γενέθλια του τραγουδιστή. Ένα στιγμιότυπο από μια άλλη εποχή, το οποίο επέλεξε για να τον αποχαιρετήσει και να θυμηθεί δημόσια τη σχέση που είχαν κάποτε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Χρανιώτη

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που βγαίναμε έξω και τα πίναμε και μου ‘λεγες και σου ‘λεγα. Τότε που σου μίλαγα για τον σουρεαλισμό και μου απαντούσες ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά τα καταλάβαινες. Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που χα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κυριος. Μαγκας. Ωραιος. Τότε που ήμασταν με τον Βασιλόπουλο και χορεύαμε σαν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι άγγελοι.

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Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που σ’ έλεγα Τζωρτζ και μ’ έλεγες Τζωρτζ. Που μου ‘λεγες αργότερα για τις αποτοξινώσεις σου, όταν σ’ έβλεπα στο ιατρείο της φίλης σου της Κατερίνας της Μουστάκα, που πήγαινα και ‘γω για ανατάξεις.

Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορτάσουμε.

Μπουζούκια που ‘χα έρθει να σε δω κανα δυο φορές (το ξέρες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky horror picture show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή (τι καλός που ήσουν ρε μάγκα μου) στην Κύπρο που ‘χα γυρίσματα και πήγα μόνος μου να σε δω να τραγουδάς, να σε δω μετά στα καμαρίνια (άλλη ωραία αγκαλιά ) και μετά στο Yfsf που ήσουν κριτική επιτροπή.

Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς. Και ‘γω και συ. Θα ξανανταμωσουμε Τζωρτζ. Και θα ξανά χορέψουμε. Adios amigo», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Χρανιώτης το βράδυ της Πέμπτης (17/9/2026).