Ντύθηκε «Μπάτμαν» και ανέβηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ – Το βίντεο που έγινε viral

Μία εικόνα που παραπέμπει στις ταινίες με πρωταγωνιστή τον ήρωα της DC Comics αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες του Σίδνεϊ. Ένα άτομο ντύθηκε Μπάτμαν και έκανε την εμφάνισή του στην κορυφή της διάσημης Όπερας της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αυστραλίας, ο «Μπάτμαν» σκαρφάλωσε πάνω από τα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου της Όπερας του Σίδνεϊ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες και βίντεο με τον… «Σκοτεινό Ιππότη» να δεσπόζει πάνω από την Όπερα του Σίδνεϊ έγιναν αμέσως viral.

Αρκετοί οπαδοί του ήρωα της DC Comics αναρωτιούνταν αν η εμφάνιση έχει κάποια σχέση με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το «Variety Australia», τελικά αποδείχθηκε ότι η εμφάνιση του… Μπάτμαν δεν είχε σχέση με την ταινία, αλλά αποτελούσε μέρος ενός χάπενινγκ για την «Batman Day».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος, η παγκόσμια γιορτή για τον ήρωα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, με το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ να έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου (19.06.2026).

Sydney briefly turned into Gotham City when multiple sightings of a person dressed as Batman standing atop the Opera House were reported.



According to local news, the caped crusader stood on the roof of the famous venue in honor of Batman Day, an annual worldwide tribute. pic.twitter.com/L0i5PkKorJ — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Σε ό,τι αφορά την ταινία «The Batman 2», στο καστ θα επιστρέψουν επίσης ο Κόλιν Φάρελ ως «Πιγκουίνος», ο Τζέφρι Ράιτ ως επίτροπος Γκόρντον και ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ. Παράλληλα, ο Μπάρι Κιόγκαν αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του Τζόκερ.

Η επίσημη πρεμιέρα του «The Batman 2» είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2028.