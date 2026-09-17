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Ντύθηκε «Μπάτμαν» και ανέβηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ – Το βίντεο που έγινε viral

Αρκετοί οπαδοί του ήρωα της DC Comics αναρωτιούνταν αν η εμφάνιση έχει κάποια σχέση με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Ντύθηκε «Μπάτμαν» και ανέβηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ
Ο «Μπάτμαν» στην οροφή της Όπερας του Σίδνεϊ / πηγή φωτογραφίας Χ
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Μία εικόνα που παραπέμπει στις ταινίες με πρωταγωνιστή τον ήρωα της DC Comics αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες του Σίδνεϊ. Ένα άτομο ντύθηκε Μπάτμαν και έκανε την εμφάνισή του στην κορυφή της διάσημης Όπερας της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αυστραλίας, ο «Μπάτμαν» σκαρφάλωσε πάνω από τα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου της Όπερας του Σίδνεϊ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Εικόνες και βίντεο με τον… «Σκοτεινό Ιππότη» να δεσπόζει πάνω από την Όπερα του Σίδνεϊ έγιναν αμέσως viral.

Αρκετοί οπαδοί του ήρωα της DC Comics αναρωτιούνταν αν η εμφάνιση έχει κάποια σχέση με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το «Variety Australia», τελικά αποδείχθηκε ότι η εμφάνιση του… Μπάτμαν δεν είχε σχέση με την ταινία, αλλά αποτελούσε μέρος ενός χάπενινγκ για την «Batman Day».

Φέτος, η παγκόσμια γιορτή για τον ήρωα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, με το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ να έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου (19.06.2026).

Σε ό,τι αφορά την ταινία «The Batman 2», στο καστ θα επιστρέψουν επίσης ο Κόλιν Φάρελ ως «Πιγκουίνος», ο Τζέφρι Ράιτ ως επίτροπος Γκόρντον και ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ. Παράλληλα, ο Μπάρι Κιόγκαν αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του Τζόκερ.

Η επίσημη πρεμιέρα του «The Batman 2» είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2028.

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