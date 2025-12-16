Συμβαίνει τώρα:
Γιάννης Σμαραγδής για την απώλεια της συζύγου του: Μη μου ανοίγετε πληγές, είναι δυνατόν να μη μου λείπει;

«Όλα τα επέλεγε η Ελένη, τα είχε οργανώσει κι εγώ τα ακολουθούσα» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής
Ο Γιάννης Σμαραγδής, παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας του, «Καποδίστριας» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την εκδήλωση. Ρωτήθηκε για την απώλεια της συζύγου του και έδειξε συγκινημένος.

«Αυτό είναι όνειρο της γυναίκας μου της Ελένης που γίνεται πραγματικότητα. Η γυναίκα μου το ενεργοποίησε, η γυναίκα μου το έφερε μέχρι εδώ πριν “φύγει”, η γυναίκα μου έκανε τις τελευταίες διορθώσεις στο σενάριο και η γυναίκα μου το προστατεύει από ψηλά. Της το αφιερώνω», δηλώνει ο Γιάννης Σμαραγδής και απαντά με εμφανή συγκίνηση:

«Μη μου ανοίγετε πληγές, είναι δυνατόν να μη μου λείπει; Όλα τα επέλεγε η Ελένη, τα είχε οργανώσει κι εγώ τα ακολουθούσα. Στην πραγματικότητα εγώ δεν σκηνοθετούσα, ακολουθούσα μία ενέργεια που με οδηγούσε. Όταν τελείωσε η ταινία, δεν ήθελα να βάλω το όνομά μου».

«Την υπηρέτησα την ταινία και πιστεύω ότι η Ελένη ήταν πίσω από όλο αυτό. Ξέρεις τι θα πει να είσαι 54 χρόνια μαζί με κάποιον;», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Σμαραγδής στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η Ελένη Σμαραγδή υπήρξε το στήριγμα του σκηνοθέτη σε όλη του την κινηματογραφική πορεία. Έφυγε από τη ζωή το 2022, σε ηλικία 73 ετών.

