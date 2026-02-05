Γιάννης Σμαραγδής: «Η γυναίκα μου είπε ότι ο “Καποδίστριας” θα είναι η καλύτερή μας ταινία και έφυγε για τους ουρανούς»

Ο Γιάννης Σμαραγδής, μίλησε στην κάμερα του Buongiorno σήμερα το πρωί (5/2/2026) και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην ταινία «Καποδίστριας» δηλώνοντας πως η σύζυγός του Ελένη, που ήταν και παραγωγός της, ήταν αυτή που έκανε κάποιες τελευταίες διορθώσεις στο σενάριο. Του είπε πως θα ήταν το καλύτερό τους έργο και μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή.

Ο σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, μίλησε για διάφορα θέματα και απάντησε και για τις κριτικές γύρω από την ταινία «Καποδίστριας», ενώ αναφέρθηκε και σε προτάσεις που έχει δεχτεί από κόμματα.

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε αρχικά για τη σύζυγό του: «Την ημέρα που η γυναίκα μου πήρε την τελευταία μορφή σεναρίου – είχε γραφτεί περίπου 60 φορές το σενάριο – έκανε τις τελευταίες διορθώσεις, όπως έκανε πάντα η γυναίκα μου, έκλεισε το σενάριο και μετά είπε “Γιάννη, θα είναι η καλύτερή μας ταινία” και έφυγε για τους ουρανούς και τη χαιρετώ με αυτόν τον τρόπο εκεί που είναι ψηλά. Την πίστευε πολύ αυτή την ταινία και την οργάνωνε για να είναι ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δική μου».

Όσον αφορά στην ταινία, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Εμείς κάναμε μία ταινία αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι ο καλύτερός μας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι το πρότυπο του Έλληνα και για να του μοιάσουμε πρέπει να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν. Και ποια είναι αυτά; Είναι ο ελληνικός πολιτισμός».

Για κάποια αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για το έργο ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε: «Ποιος ενδιαφέρεται; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια. Είναι δικό τους θέμα. Και αυτούς τους αγαπάμε. Μπορεί να τους βοηθήσει η μαζική αποδοχή της ταινίας να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν ρότα, να μάθουν δηλαδή να αγαπάνε».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο σκηνοθέτης μίλησε για τις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων και για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, λέγοντας: «Πολλές φορές μου έχουν γίνει προτάσεις από όλα τα κόμματα στο παρελθόν και τα αριστερά και τα δεξιά και είπα όχι. Δεν ξέρω να ασχοληθώ. Εάν με αγαπάνε οι άνθρωποι, θα πρέπει να με αφήνουν να κάνω τις ταινίες ή να βοηθάνε να κάνω τις ταινίες».