Γιάννης Σμαραγδής: Κάποιοι άνοιγαν σαμπάνιες μετά τον θάνατο της συζύγου μου

Ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε στο πρώτο πάνελ του Star Forum 2026 και μίλησε για όλα.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος της Όλγας Λαθύρη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ταινίες του, αλλά και στον χαμό της αγαπημένης του συζύγου. Μάλιστα, ο Γιάννης Σμαραγδής εξομολογήθηκε ότι όσο γύριζε τον «Καποδίστρια» η αγαπημένη του Ελένη έφυγε από τη ζωή και κάποιοι «άνοιγαν σαμπάνιες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν λέει ο Καζαντζάκης “φτάσε εκεί που δεν μπορείς”, στην ουσία λέει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει πιο πέρα απ’ τι νομίζει», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Οι δυσκολίες και τα εμπόδια δεν είναι προβλήματα είναι διλλήματα. Αν στις δυσκολίες απαντήσεις αρνητικά, δηλαδή να οπισθοχωρήσεις, ηττάσθε. Αν επιδιώξεις να κάνεις την υπέρβαση, το συμπάν θα σε ευνοήσει. Θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ όλες οι ταινίες που έχω κάνει ήταν πολύ ακριβές και στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τις κάναμε γιατί μαζί με τη γυναίκα μου που πλέον δεν ζει, πιστεύαμε ότι μπορούμε να υπερβούμε όλες τις δυσκολίες», πρόσθεσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Σχετικά με τον Καποδίστρια ο Γιάννης Σμαραγδής σημείωσε: «Την ταινία “Καποδίστριας” προσπαθούσα να την κάνω οχτώ ολόκληρα χρόνια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσα στη διάρκεια αυτών των χρόνων, χάνω τη γυναίκα μου. Ήταν ο άγγελός μου και ο τροφοδότης της ψυχής μου. Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τα έργα που κάνω, άνοιγαν σαμπάνιες μετά τον θάνατο της συζύγου μου και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν Έλληνες που είναι στο κατώτερο σημείο που θα έπρεπε να είναι.

Για 1,5 χρόνο έπεσα στα πατώματα κι όμως η ταινία έγινε. Η πίστη ότι μπορείς να υπερβείς κάτι, είναι η βάση για να το υπερβείς», εξομολογήθηκε για τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου, Ελένης, ο Γιάννης Σμαραγδής.