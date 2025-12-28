Γιάννης Σμαραγδής: Ο Ελύτης, με τον οποίο είχαμε πολύ στενές σχέσεις, είχε ερωτευτεί την Ελένη

Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, έδωσε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη με αφορμή τη νέα του ταινία με τίτλο «Καποδίστριας». Μιλώντας στα «Νέα» και στον Γιάννη Ζουμπουλάκη αναφέρθηκε στη ζωή του και στον μεγάλο του έρωτα που δεν ήταν άλλος από τη αλησμόνητη σύζυγό του, Ελένη.

«Στα 16 μου, στο Ηράκλειο, έχασα τον πατέρα μου. Οπότε έφυγα από την Κρήτη. Ήρθα εσωτερικός μετανάστης στην Αθήνα μαζί με τη μητέρα μου και τους τρεις αδελφούς μου. Για να ζήσουμε έπρεπε να δουλέψουμε», εξομολογήθηκε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Γιάννης Σμαραγδής.

Έπειτα, ο γνωστός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά ήταν σε ένα φαρμακείο, όπου γνώρισε και την Ελένη, την πολυαγαπημένη του σύζυγο, που δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

«Ήταν το φαρμακείο ενός άγιου ανθρώπου, του Νίκου Πέρκιζα, ο οποίος μάλιστα έγινε δήμαρχος στο Χαλάνδρι πολλά χρόνια αργότερα. Και πρέπει να πω ότι όταν ο Νίκος έφυγε από τη ζωή η οικογένειά του μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους της στην ταφή. Όταν δούλευα εκεί, είδα για πρώτη φορά την Ελένη. Μπήκε κάποια στιγμή στο φαρμακείο γιατί είχε τραυματιστεί στο χέρι. Πήγαινε ακόμα στο Λύκειο και έκανε πρόβα για μια παράσταση. Βλέποντάς την κατάλαβα ότι αυτή η γυναίκα ήταν για μένα», δήλωσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Της αγόρασα κάτι ομοιώματα μινωικών παραστάσεων από πηλό για να της τα δωρίσω. Εκείνη κατάλαβε ότι ήταν από ευτελή υλικά, αλλά τα πήρε. Και τότε με ρώτησε: “Εσύ τι θα κάνεις στη ζωή σου; Θα μείνεις στο φαρμακείο;”. Και της είπα: “Θέλω να γίνω σκηνοθέτης”. Το έλεγα για πρώτη φορά έτσι ανοιχτά. “Σου πάει”, μου απάντησε. Έτσι έγινα σκηνοθέτης. Θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα έβγαλε από μέσα μου αυτό που ήθελα να κάνω και με βοήθησε να το κάνω. Για μένα αποδείχθηκε άγγελος. Γι’ αυτό και μέχρι το τέλος ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλο. Πενήντα τέσσερα χρόνια», δήλωσε ακόμα συγκινημένος.

Παράλληλα, ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε ότι ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής, Οδυσσέας Ελύτης είχε ερωτευτεί τη γυναίκα του!

«Ο Ελύτης, με τον οποίο είχαμε πολύ στενές σχέσεις, είχε ερωτευτεί την Ελένη και, όταν μια φορά τρώγαμε μαζί, της είχε κάνει πρόταση να γίνει γραμματέας του. Για να καταλάβεις, εκείνη την εποχή ο Ελύτης είχε κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το Νομπέλ σε μια εκδήλωση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ελλάδας, το οποίο η Ελένη τότε διηύθυνε. Για την Ελένη πήγε. Όταν λοιπόν η Ελένη μού είπε ότι σκεφτόταν να δεχτεί την πρόταση του Ελύτη να γίνει γραμματέας του, της απάντησα “ευχαρίστως να πας αφού πρώτα χωρίσουμε”», εξομολογήθηκε.

Οι δυσκολίες με τον «Καποδίστρια»

Στην ίδια συνέντευξη ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν γύριζε τη νέα του ταινία με τίτλο «Καποδίστριας».

«Ακόμα κι εγώ δεν ξέρω πού βρήκα τις δυνάμεις που με βοήθησαν να ξεπεράσω όλες αυτές τις άθλιες συμπεριφορές, και μάλιστα από το επίσημο κράτος. Άθλιες και καταδικαστέες γιατί έχουν δόλο πίσω τους. Γιατί κάποιοι δεν αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, όπως κάποιοι δεν αγαπούσαν τον Καποδίστρια, όπως δόλος υπήρξε και στη δολοφονία του Καποδίστρια που υποκινήθηκε από ξένες δυνάμεις, τους Άγγλους και τους Γάλλους, με εκτελεστικά όργανα τους Έλληνες. Αλλά για τον πόλεμο που δέχτηκα εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα. Θα μνημονεύσω εν καιρώ τις ψυχές που στάθηκαν δίπλα μου», είπε για την ταινία «Καποδίστριας» που έχει αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους.

«Σε όλες τις ταινίες μου κυριαρχεί μια θλίψη. Ξέρεις, αυτόν τον άρχοντα, τον Καποδίστρια, τον είχα πάντα στο μυαλό μου λίγο σαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Σε όλες τις απεικονίσεις του Αλέξανδρου βλέπουμε το κεφάλι του να έχει μια ελαφρά κλίση προς τα δεξιά – σαν να ξέρει τη μοίρα του. Και έχει μια θλίψη ο Μέγας Αλέξανδρος. Την ίδια θλίψη έχουν οι ήρωές μου, και πολύ περισσότερο ο “Καποδίστριας”», παραδέχτηκε ακόμα.