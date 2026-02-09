Lifestyle

Γιάννης Σμαραγδής: «Συναντήθηκα με τη Μαρία Καρυστιανού, της ξεκαθάρισα πως είμαι μοναχικός λύκος»

«Ο πατέρας μου μού είχε πει να μην ασχοληθώ με την πολιτική γιατί είναι βρώμικο πράγμα, και αυτό θα κάνω», είπε ο σκηνοθέτης
Γιάννης Σμαραγδής
Γιάννης Σμαραγδής / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν σήμερα (9/2/2026) ο Γιάννης Σμαραγδής, με τον σκηνοθέτη να μιλάει, μεταξύ άλλων, και για τη συνάντησή του με τη Μαρία Καρυστιανού.

«Όταν ήμουν στην αριστερά, ο Κύρκος και ο Κωνσταντόπουλος μού είχαν προτείνει, δύο φορές, να κατέβω βουλευτής. Αρνήθηκα!», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής, πριν την αναφορά του στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε στη συνέχεια: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν το κρύβω. Ο πατέρας μου “έφυγε” όταν ήμουν 15 ετών, μού είχε πει να μην ασχοληθώ με την πολιτική γιατί είναι βρώμικο πράγμα. Και το κράτησα! Και θα το κρατήσω και τώρα!

Η Μαρία Καρυστιανού έχει δύο χαρακτηριστικά. Ξέρει να ακούει και δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι σκέφτεται. Ήρθε και με βρήκε και έφερε γλυκά. Μετά από αυτό είχα πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και είπα όχι.

Εγώ της ξεκαθάρισα ότι είμαι μοναχικός λυκος. Εγώ αυτό που ξέρω να κάνω είναι ταινίες και ό,τι με βγάζει έξω από αυτό, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Αυτό το πρόσωπο νομίζω ότι θα απασχολήσει την Ελλάδα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
89
74
71
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Bad Bunny χάρισε το Grammy του σε μικρό αγόρι στη σκηνή του Super Bowl – Η στιγμή που έγινε viral
Πολλοί τηλεθεατές και χρήστες των social media θεώρησαν ότι πρόκειται για τον 5χρονο Λίαμ από τη Μινεάπολη του οποίου η κράτηση από την ICE είχε γίνει viral, ωστόσο ο πρωταγωνιστής ήταν ο μικρός ηθοποιός Λίνκολν Φοξ
Ο Bad Bunny με τον μικρό ηθοποιό Λίνκολν Φοξ
Newsit logo
Newsit logo