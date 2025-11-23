Γιάννης Στάνκογλου: «Είχα γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη ένα μήνα πριν την πιάσουν, είχε σχέση με φίλο μου»

Στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου παραχώρησε συνέντευξη ο Γιάννης Στάνκογλου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το επεισόδιο της 10ης Εντολής με τους σατανιστές, αποκαλύπτοντας πως είχε γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη, ένα μήνα πριν τη συλλάβουν.

Ο Γιάννης Στάνκογλου χαρακτήρισε το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς «συγκλονιστικό» και αποκάλυψε τον τρόπο που είχε γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη.

Όπως είπε ο δημοφιλής ηθοποιός, έμαθε για τη σύλληψη της Μαργέτη, όταν εκπλήρωνε τα στρατιωτικά του καθήκοντα. Σε άλλο σημείο μίλησε για τον Πάνο Κοκκινόπουλο, που έδωσε ώθηση στην καριέρα του.

Παλιότερα οι ρόλοι σας ήταν λίγο… περίεργοι και μισητοί. Τότε τι σας έλεγαν στο δρόμο;

Τότε μου λέγανε περισσότερα, αρέσει στον κόσμο αυτή η αρρώστια.

Μας έχει στιγματίσει το επεισόδιο της 10ης Εντολής με τους σατανιστές, όπου πρωταγωνιστούσατε…

Ήταν συγκλονιστικό και ήταν και το πρώτο μου. Είχα γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη ένα μήνα πριν την πιάσουν. Είχε σχέση με φίλο μου, εγώ σχέση με μια φίλη της και τότε ήμουν φαντάρος και πήγα στο ΚΨΜ να αγοράσω κάτι και είδα στην τηλεόραση ότι είχαν πιάσει τη Δήμητρα. Πάγωσα… Βέβαια, όταν λέω την είχα γνωρίσει, εννοώ ότι είχαμε περάσει ένα βράδυ μαζί.

Αν σας έκανε ο Πάνος Κοκκινόπουλος μια αντίστοιχη πρόταση τώρα, θα το κάνατε;

Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Αυτά τα αυτοτελή για εμάς τους ηθοποιούς είναι πολύ ωραία, γιατί μπορεί να κάνεις ένα ή τρία μέσα στο χρόνο και να είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό για εμάς είναι πολύ καλή τροφή, γουστάρουμε.