Γιάννης Στάνκογλου: Έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου, η κόρη μου είναι πλέον στην εφηβεία 

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν ο πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1, για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι παρουσιαστές, Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης, υποδέχτηκαν τον αγαπημένο ηθοποιό για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε αρχικά στις αλλαγές που παρατηρεί στον ίδιο τον εαυτό του με το πέρασμα του χρόνου. Στον τρόπο που διασκεδάζει, τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά στην καθημερινότητά του. «Θα έλεγα πως είμαι προσαρμοστικός αρκετά και όταν θα βάλω κάτι μες στο μυαλό μου θέλω θα να το κάνω. Βάζω στόχους, τρέχω πολύ και μ’ αρέσει η δουλειά μου» είπε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε στη συνέχεια: «Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι, παλιά, αλλά εδώ και πέντε έξι χρόνια έχω ηρεμήσει. Καμία σχέση με το πως ήμουν, εδώ και πέντε έξι χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε… του καναπέ. Θα κάτσω να δω μια ταινία, θα κάτσω να μαγειρέψω το φαγητό μου. Το μαγείρεμα είναι το χόμπι μου, ο διαλογισμός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθώ να εφεύρω καινούργιες συνταγές και γεύσεις» ανέφερε ο Γιάννης Στάνκογλου στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας«, συμπλήρωσε ο ηθοποιός. Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στον εθισμό των νέων στα social media, σημειώνοντας: «Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο για αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media».

Ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν. Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους περίπου το 2020, ενώ ο ηθοποιός κράτησε την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα για αρκετό διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου. Εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», ανέφερε ο Γιάννης Στάνκογλου, στο σχετικό κεφάλαιο της συζήτησης.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τον χωρισμό του στις 16 Αυγούστου 2023, μέσα από συνέντευξή του στο περιοδικό Hello. Τότε ανέφερε πως είχαν χωρίσει περίπου τριάμισι χρόνια.