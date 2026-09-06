Kαίτη Κωνσταντίνου: Έδωσαν το όνομα της αξέχαστης ηθοποιού σε δρόμο στη Ροδοδάφνη Αχαΐας

Η αγαπημένη ηθοποιός Καίτη Κωνσταντίνου έσβησε για πάντα στις 10 Μαρτίου 2025, χτυπημένη από τον καρκίνο, κι ο θάνατός της είχε συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς λίγοι γνώρισαν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Περίπου 1,5 χρόνια μετά τον χαμό της, έγινε γνωστό ότι στη γενέτειρά της, τη Ροδοδάφνη Αχαΐας, ένας δρόμος έχει πάρει το όνομά της και λέγεται οδός Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου.

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Ένα βίντεο με την πινακίδα που φέρει το όνομα της αξέχαστης καλλιτέχνιδας δημοσιεύθηκε στο TikTok και έχει γίνει viral.

Η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Ροδοδάφνη Αχαΐας, στις 18 Δεκεμβρίου του 1963 και μεγάλωσε εκεί. Η οικογένειά της αποτελούταν από τέσσερα μέλη, την ίδια τους γονείς και την αδελφή της. Όταν ήταν 8 ετών, η ζωή της άλλαξε άρδην εξαιτίας του θανάτου του πατέρα της.

Στο παρελθόν, η Καίτη Κωνσταντίνου είχε αναφερθεί στην απώλεια του πατέρα της που είχε σημαδέψει για πάντα τη ζωή της.

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«Τον πατέρα μου τον χάσαμε όταν ήμουν 8 ετών. Η μητέρα μου ήταν μια υπερπροσταυτευτική γυναίκα, που αφιέρωσε την ζωή της στα παιδιά της, σε εμένα και την αδελφή μου. Έσπειρε φοβερή αγάπη μεταξύ μας και ήταν αρκετά δυναμική ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα», είχε δηλώσει η Καίτη Κωνσταντίνου μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», της ΕΡΤ1.

«Μεγαλώνοντας αισθάνθηκα σαν να μου λείπει κάτι, μου έλειπε ο πατέρας μου», είχε εξομολογηθεί ακόμα, τονίζοντας ότι ήταν ένα ήρεμο παιδί που δεν επαναστάτησε ποτέ, παρά μόνο εσωτερικά.

«Ούτε ήμαστε άποροι, ούτε τρέχανε τα χρήματα από τα πατζάκια μας, μια κανονική οικογένεια ήμασταν», είχε δηλώσει σχετικά με την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της.