Η Αναστασία έγινε νονά στον γιο της αδελφής της: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση και τον γάμο που δημοσίευσε

Μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και οικογενειακές στιγμές έζησε η Αναστασία το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έχοντας όχι έναν αλλά δύο πολύ ξεχωριστούς λόγους για να γιορτάζει, καθώς έγινε νονά στο παιδί της αδερφής της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό της αδελφής της στον γάμο της, ενώ την ίδια ημέρα ανέλαβε και χρέη νονάς, βαφτίζοντας τον μικρό ανιψιό της.

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Η Αναστασία μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από τις όμορφες οικογενειακές στιγμές, αφήνοντας για λίγο τη σκηνή και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην άκρη.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε δίπλα στη νύφη και τον σύζυγό της και έστειλε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα στην αδελφή της. «Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε σε φωτογραφία που μοιράστηκε σε στόρι στο instagram η τραγουδίστρια.

Η ημέρα, όμως, είχε και συνέχεια. Λίγο αργότερα η Αναστασία έγινε νονά, καθώς βάφτισε τον γιο της αδελφής της, ο οποίος πήρε το όνομα Ιωάννης.

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Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της για τον νέο και ξεχωριστό ρόλο που ανέλαβε.

«Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης», έγραψε, ανεβάζοντας ακόμη ένα οικογενειακό στιγμιότυπο.

Για την Αναστασία, άλλωστε, η οικογένεια έχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή της. Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη στενή σχέση με τους γονείς και τα αδέλφια της, αλλά και για το πώς χρειάστηκε να ωριμάσει από μικρή ηλικία μετά τον χωρισμό των γονιών της, όταν ακόμη πήγαινε σχολείο.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε σε νεαρή ηλικία, δεν έχει διστάσει να αναφερθεί και στις πιο δύσκολες στιγμές της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι πέρασε μια περίοδο με κρίσεις πανικού και έντονο φόβο, φτάνοντας ακόμη και να φοβάται για τη ζωή της.