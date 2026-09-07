Νατάσα Παζαΐτη: Εικόνες από τη φθινοπωρινή της απόδραση στη Μύκονο και τις βόλτες στα γραφικά Ματογιάννια

Η Μύκονος είναι ένα από τα αγαπημένα της νησιά και οι συχνές επισκέψεις της, το υπενθυμίζουν. Η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκε και πάλι στο «νησί των Ανέμων» και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια χαλαρής βόλτας στα Ματογιάννια.

Η Νατάσα Παζαΐτη επέλεξε να περάσει τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου στη Μύκονο, ηαφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η γιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ταξίδεψε στο νησί των ανέμων για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

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Η κάμερα του Mykonos Live TV την απαθανάτισε κατά την διάρκεια της βόλτας της με φίλους στα πολυσύχναστα Ματογιάννια. Η Νατάσα Παζαΐτη με κομψό ντύσιμο που ταίριαζε με το κυκλαδίτικο σκηνικό ξενάγησε στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου την παρέα της η οποία έβγαζε φωτογραφίες απολαμβάνοντας την έξοδο τους.

Η Νατάσα Παζαΐτη διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ορισμένες φορές μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές από την καθημερινότητα και την οικογενειακή της ζωή.

Η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκε και τον Ιούλιο στη Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα των μέσων ενημέρωσης