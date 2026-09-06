Βελίκα Καραβάλτσιου: «Δεν πάει πολύ καλά η προσωπική μου ζωή»

Η Βελίκα Καραβάλτσιου έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, καθώς και στην απόφασή της να προβεί σε κατάψυξη ωαρίων.

Η νεαρή δημοσιογράφος που πλέον ανήκει στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης, παρουσιάζοντας με την Αδαμαντία Λιόλιου την εκπομπή «Χωρίς φίλτρο» μίλησε στην εφημερίδα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη. Μάλιστα, η Βελίκα Καραβάλτσιου εξομολογήθηκε ότι δεν πάει καλά η προσωπική της ζωή καθώς δεν τη φλερτάρουν με τον τρόπο που θα ήθελε.

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«Δεν πάει πολύ καλά η προσωπική μου ζωή, να σου πω την αλήθεια. Δεν με φλερτάρουν σοβαρά, μωρέ. Θεωρείται φλερτ τώρα να σου στείλει κάποιος άγνωστος στο Instagram μια μπούρδα με αφορμή κάποια εμφάνισή σου; Το παίρνεις σοβαρά εσύ; Απαντάς; Εγώ όχι», παραδέχτηκε η Βελίκα Καραβάλτσιου.

«Μου στέλνουν φωτογραφίες. Όχι μόνο γυμνές, πιο σοκαριστικές στέλνουν. Στέλνουν συγκεκριμένα σημεία. Έκανα συλλογή απλά γιατί, θα σου εξηγήσω. Γιατί έλεγα ότι πρέπει να κρατήσεις αυτόν που σου την έστειλε, αν σε παρενοχλήσει και τα λοιπά, μήπως χρειαστεί να πας σε κάποια δίωξη και τα λοιπά. Αλλά μετά βαρέθηκα και λέω “σβήσ’ τα όλα και μη δίνεις σημασία”», αποκάλυψε ακόμα.

Παράλληλα, η Βελίκα Καραβάλτσιου αναφέρθηκε και στην κατάψυξη ωαρίων που αποφάσισε να κάνει, προκειμένου να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον μητέρα χωρίς δυσκολία.

«Έκανα κατάψυξη ωαρίων για να υπάρχουν… Γιατί δεν ξέρεις ποτέ αν θα βρεθεί κάτι και πότε. Δεν θα έκανα μόνη παιδί. Εντάξει, τώρα το έκανα για να το κάνω. Είναι εκεί, υπάρχει μια ασφάλεια και η ζωή συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.