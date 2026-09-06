Νίκος Μουτσινάς: Γενέθλια πάνω από τα σύννεφα – «Είμαι πια παρών να βιώσω τη χαρά χωρίς καμία τύψη»

Ο Νίκος Μουτσινάς έχει σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, γενέθλια και αυτή τη φορά τα κεράκια, έστω και νοητά, τον βρήκαν αρκετές χιλιάδες μέτρα πάνω από τη Γη, μέσα σε ένα αεροπλάνο.

Τα φετινά γενέθλια ήταν διαφορετικά για τον Νίκο Μουτσινά, καθώς τον βρήκαν στον αέρα, την ώρα που επιστρέφει από τη Λατινική Αμερική μαζί με την Ευγενία Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.

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Με φόντο τον ουρανό και τα σύννεφα, ο παρουσιαστής και ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί στο Instagram μερικές πιο προσωπικές σκέψεις για όσα έχει καταλάβει μεγαλώνοντας.

Και μπορεί, όπως παραδέχεται, να μην είναι ιδιαίτερα φανατικός των γενεθλίων, όμως αυτή τη φορά η συγκυρία είχε τον συμβολισμό της: ελευθερία, ταξίδι και μια απόφαση να απολαμβάνει περισσότερο τη χαρά, χωρίς δεύτερες σκέψεις και τύψεις.

Ο Νίκος Μουτσινάς έγραψε:

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«Δεν είμαι μεγάλος fun με τα γενέθλια και ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε και όσο μεγαλώνεις και περνάς τις δεκαετίες κάτι πιο εντυπωσιακό. Και να τα dirty thirty και να τα 40’s is the new 30’s και τώρα που είμαι μια ανάσα πριν τα πενήντα… χωρίς να το έχω προγραμματίσει με βρήκαν τα γενέθλιά μου στον αέρα.

Σε ένα αεροπλάνο, στον απέραντο ουρανό και στα σύννεφα να βιώνω την απόλυτη ελευθερία… το πέταγμα. Το σωματικό και το ψυχικό που είναι και το ζητούμενο.

Συνειδητοποίησα, όχι πάντα με εύκολο τρόπο, ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα… και τα βαριά, που σε βάζουν να σκεφτείς και να πάρεις αποφάσεις, και τα πιο ελαφριά που σου θυμίζουν πόσο το θέλει η ψυχή σου να ευφραίνεται.

Θα σταθώ στη χαρά… που για πολλά χρόνια την βίωνα με τύψεις. Και κάπως πήγε να γίνει συνήθειο το να μην χαίρομαι για να: Μην το γκαντεμιάσω; Μην με γκαντεμιάσουν; Μην με ζηλεύουν; Μην μου βγει ξινό; Για να είμαι συμβατός με τους δικούς μου ανθρώπους που μπορεί να μην είναι χαρούμενοι;

Και κάπου είπα… ώπα. Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος οποιαδήποτε στιγμή μου δοθεί η ευκαιρία… και αυτό κάνω. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο συμβάν που θα μου δημιουργήσει χαρά, εγώ είμαι πια παρών να το βιώσω χωρίς καμία τύψη. FYI: απελευθερωτικό. Χρόνια μου πολλά ρε παιδιά!!!!!!», έγραψε ο Νίκος Μουτσινάς.