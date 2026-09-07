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Ο Ρομπ Ράινερ κέρδισε Emmy εννέα μήνες μετά τη δολοφονία του για τη σειρά «The Bear»

Πρόκειται για το πρώτο μετά θάνατον Emmy για ερμηνεία σε τηλεοπτική παραγωγή
Ο Ρομπ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ / REUTERS
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Συγκίνησε η μεταθανάτια διάκριση του σπουδαίου σκηνοθέτη και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ που τιμήθηκε για την εμφάνισή του στο «The Bear» και έγραψε τη δική του ιστορία στα βραβεία Emmy.

Το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026) ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά για την ερμηνεία του ως Άλμπερτ Σναρ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, κατά τη δεύτερη βραδιά των Creative Arts Emmys.

Ο Ρομπ Ράινερ δολοφονήθηκε σε ηλικία 78 ετών τον Δεκέμβριο μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Πρόκειται για το πρώτο μετά θάνατον Emmy για ερμηνεία σε τηλεοπτική παραγωγή από τότε που ο Ραούλ Τζούλια κέρδισε το βραβείο για το «The Burning Season» το 1995, με τον Ρομπ Ράινερ να επικρατεί έναντι των Μάικλ Τζ. Φοξ και Μπρετ Γκόλντσταϊν, Χάμις Λίνκλεϊτερ, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ και Κόνορ Στόρι.

Η στιγμή της απονομής είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς η Γουέντι ΜακΛέντον Κόβι ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους του Ράινερ, με το κοινό να σηκώνεται όρθιο και να τον τιμά με περίπου ένα λεπτό θερμού χειροκροτήματος.

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