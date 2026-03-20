Γιάννης Στάνκογλου: Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει σόου, προφανώς γνωριζόμαστε

«Είμαι σούργελο, είμαι λαϊκός άνθρωπος, μ’ αρέσουν τα πανηγύρια και χορεύω κιόλας», είπε ο ηθοποιός
Γιάννης Στάνκογλου
Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (19/3/2026) ο Γιάννης Στάνκογλου, με τον ηθοποιό να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη διαμάχη του με τον Γιάννη Σμαραγδή.

Μάλιστα μετά από εκατέρωθεν δηλώσεις που έγιναν με τον επιτυχημένο σκηνοθέτη, Γιάννη Σμαραγδή, εκείνος είχε αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τον ηθοποιό, με τον Γιάννη Στάνκογλου να το διαψεύδει.

«Βαριέμαι να είμαι μόνο κουλτουριάρης ή να είμαι μόνο mainstream. Μ’ αρέσει να πηγαινοέρχομαι. Είμαι σούργελο, είμαι λαϊκός άνθρωπος, μ’ αρέσουν τα πανηγύρια και χορεύω κιόλας», είπε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου και παραδέχθηκε:

«Δεν ήθελα καθόλου να κάνω Άγριες Μέλισσες, δεν ήθελα να κάνω καθημερινό. Είχα διαβάσει και 3-4 επεισόδια, τα παιδιά που το γράφανε ήξεραν τι σημαίνει σενάριο. Δεν πίστευα ότι θα γίνει αυτό επειδή ήταν καθημερινό».

«Το γούστο με τις γυναίκες είναι αναλόγως με την εποχή. Άλλο το φθινόπωρο, άλλο την άνοιξη. Κλασική ομορφιά είναι η Μαρία Ναυπλιώτου, πολύ σέξι είναι η Έλλη Τρίγγου. Η Ελένη Μενεγάκη. […] Δεν ερωτευόμαστε πολύ συχνά, νομίζω 2-3, γι’ αυτό είπα 3,5. Είναι η ωραία η ένταση του έρωτα, μεγαλώνοντας ξέρεις ότι θα τελειώσει αυτό κάποια στιγμή», απαντά ο Γιάννης Στάνκογλου σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

Τέλος, ερωτώμενος για τον Γιάννη Σμαραγδή, ο Γιάννης Στάνκογλου απάντησε ανοιχτά: «Οπτικά γνωριζόμαστε κι αυτός με ξέρει κι εγώ τον ξέρω. Ο ίδιος είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει αυτό το σόου, δεν μου άρεσαν καθόλου οι ταινίες του, μπορώ να μιλήσω και να πω μια προσωπική άποψη από τη στιγμή που με ρωτάνε».

Lifestyle
