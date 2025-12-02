Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου στην πρώτη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι – «Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια»

Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου είναι ζευγάρι εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Αρχικά απέφευγαν κάμερες και δημοσιογράφους, καθώς δεν ήθελαν να κεντρίσουν τα βλέμματα για τα προσωπικά τους. Αυτό σιγά – σιγά φαίνεται να αλλάζει.

Το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ταρτούφος» στο Θέατρο Αλκυονίς υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Τσορτέκη.

Μάλιστα, η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης, δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν μαζί και να κάνουν για πρώτη φορά δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα που τους περίμενε.

«Είναι γιορτινή ημέρα αυτή, γιατί το να έρθουν φίλοι και συνάδελφοι αντιμετωπίζεται σαν μια πολύ ωραία γιορτή», είπε η Έλενα Μαυρίδου αναφερόμενη στην παράστασή τους.

Σε ερώτηση για το αν έχουν κάποιο γούρι, ο Γιάννης Τσορτέκης απάντησε: «Γούρι; Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Δεν πιστεύω στα γούρια».

Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι περίπου ενάμιση χρόνο, ωστόσο αποφεύγουν τις κοσμικές εμφανίσεις και δε μιλούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή.

«Έχουμε δουλέψει ξανά με τον Γιάννη Τσορτέκη 20 χρόνια πίσω, είχαμε μία εξωτερική συνεργασία, έχουμε έναν πολύ ωραίο κώδικα επικοινωνίας, στις πρόβες υπάρχει η κυκλικότητα και η δημιουργικότητα», είχε δηλώσει παλαιότερα η Έλενα Μαυρίδου.