Γιάννης Βούρος: «Έλεγα στις καθαρίστριες, από την τρίτη σειρά του θεάτρου και μετά μην καθαρίζετε, δεν πατάει άνθρωπος»

Ο Γιάννης Βούρος κάθισε στον καναπέ του «Πρωίαν σε είδον» σήμερα το πρωί (19/2/2026) και μίλησε για τα 45 χρόνια πορείας του, την επιτυχία της σειράς «Ταύρος και Τοξότης», τη συμμετοχή του στον «Μάρτυρα Κατηγορίας» στο θέατρο Χορν, αλλά και για το κεφάλαιο της πολιτικής.

Για την τεράστια απήχηση του «Ταύρου και Τοξότη» ανέφερε: «Ακόμα και τώρα έρχονται στο θέατρο και περιμένουν κάποιοι να σου μιλήσουν για κάποιες φωτογραφίες. Δύο πράγματα που παίζουν πάρα πολύ είναι η ΑΕΚ και κάποιες τηλεοπτικές δουλειές, με προεξάρχουσα τον “Ταύρο και τον Τοξότη”».

Για την επιτυχία του «Μάρτυρα Κατηγορίας» σημείωσε: «Είναι τρίτος χρόνος και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπαίνεις μέσα σ’ ένα γεμάτο θέατρο, στους εξώστες κτλ, είτε μεθεόρτιες περιόδους είτε καταιγίδες και πλημμύρες. Προφανώς η δυναμική της είναι τέτοια. Στα παιδιά μου βρήκα μετά από 17 μέρες εισιτήριο για να δουν την παράσταση».

Δεν δίστασε να μιλήσει και για τις αποτυχίες: «Έχω βιώσει αποτυχίες στο επίπεδο να έχεις λίγους θεατές. Έλεγα στις καθαρίστριες, από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε τα καθίσματα, έτσι κι αλλιώς δεν πατάει άνθρωπος. Μπορεί να κάνεις την καλύτερη συνταγή και να μην πετύχει η μαγειρική».

Για την πολιτική του διαδρομή και τη θητεία του στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας τόνισε: «Λειτουργήσαμε με διαφάνεια, με ανοιχτούς διαγωνισμούς και όχι κατευθείαν αναθέσεις. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία συναλλαγών». Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το κόστος ήταν μεγάλο: «Έλειπα πέντε χρόνια από τη δουλειά μου, υπήρξε τραυματισμός στον οικονομικό πνεύμονα που είναι η δουλειά μας». Για την επιστροφή του είχε αγωνία: «Όταν κλείνεις ένα μαγαζί για 5 χρόνια και πας να το ξανανοίξεις, δεν είναι σίγουρο ότι θα ’χεις την πελατεία».

Κοιτώντας πίσω, δεν ξεχωρίζει «χρυσή περίοδο»: «Δεν ερωτεύτηκα ποτέ ρόλους. Ερωτευόμουν έργα και συνεργάτες». Και καταλήγει: «Ο τρόπος με τον οποίο η δουλειά μου μου έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνω, για μένα είναι μια ευτυχισμένη περίοδος».