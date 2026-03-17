Γιάννης Ζουγανέλης: Έβαλα σκουλαρίκι στην ΕΡΤ για να στηρίξω συνεργάτη μου, που τον είπαν «αδερφή»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου και προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής του. Μίλησε για την αποδοχή του κόσμου, την οικογένειά του, ενώ αποκάλυψε και τον λόγο που έβαλε σκουλαρίκι πριν από δεκαετίες. Ένα σχόλιο για συνεργάτη του, τα χρόνια που εργαζόταν στην ΕΡΤ, τον έκανε να αντιδράσει.

Όπως είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης, αισθάνθηκε άσχημα όταν παραγωγός της ΕΡΤ αποκάλεσε έναν συνεργάτη του «αδερφή» και θέλησε να δείξει την έντονη ενόχλησή του. Αρχικά συνέχισε την εκπομπή και την επόμενη μέρα, όπως ανέφερε, εμφανίστηκε με σκουλαρίκι. Από τότε δεν το έβγαλε και έμεινε συνυφασμένο με την εικόνα του.

«Έβαλα σκουλαρίκι όταν ήμουν υπάλληλος της ΕΡΤ και έκανα παιδική ζωντανή εκπομπή. Έφερα ένα μουσικό ο οποίος προσφέρθηκε να παίζουμε στα παιδιά μουσική. Λέει ο παραγωγός “να πεις στην αδερφή να φύγει”.

Εκείνη την ώρα έπρεπε να αρχίσει η εκπομπή και δεν είχα την ψυχραιμία… δεν είπα τίποτα, έπρεπε να κάνω την δουλειά. Την επόμενη ημέρα έβαλα σκουλαρίκι για να στηρίξω τον συνεργάτη μου», αποκάλυψε επίσης ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Σε άλλο σημείο ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε για την αποδοχή από τον κόσμο: «Απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου αλλά δεν ξέρω αν είμαι αντάξιος αυτής της αγάπης, γιατί κι εγώ τον έχω προδώσει πολλές φορές. Πιο πολύ χαρά παίρνω από τους άλλους όταν έρχονται και πληρώνουν για να σε δουν και μετά κάθονται και σε θαυμάζουν».

Όσον αφορά στην οικογένειά του, ο ηθοποιός εξήγησε πως και οι δύο γονείς του, οι οποίοι ήταν κωφάλαλοι, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και τον μεγάλωσαν προσφέροντάς του τα πάντα: «Οι γονείς μου ήταν όχι απλώς εξαιρετικοί… Έζησα σε ένα πλούσιο περιβάλλον. Μπορεί να μην πήγαν σχολείο αλλά είχαν μία δική τους μόρφωση και ανακάλυπταν τη ζωή μέσα από τη δική τους έλλειψη. Ζούσα σε ένα μυθοποιημένο περιβάλλον. Καθοδηγηθήκαμε χωρίς να χειραγωγηθούμε και χωρίς κανένα κούνημα του δακτύλου. Και ζώντας τη χάρη του να βλέπεις τον έρωτα. Η θεά τύχη με πήρε για να με γεννήσουν αυτοί οι άνθρωποι».

«Δεν γίνεται να κυβερνιέται ο κόσμος από τον Τραμπ. Η μάζα μας έχει κάνει απαθείς. Προσέγγισα πολλούς πολιτικούς με ανιδιοτέλεια», σχολίασε για το πολιτικό τοπίο, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.