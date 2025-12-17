Γιάννης Ζουγανέλης για Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Όταν θίγουν το παιδί μου σιωπώ»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τη μονάκριβη κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον τρόπο που διαχειρίζεται ο ίδιος τα κακόβουλα σχόλια.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στα όσα γράφονται στα social media, τα οποία πολλές φορές είναι λανθασμένα. Επίσης, ο Γιάννης Ζουγανέλης εξομολογήθηκε ότι όταν θίγουν την κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη εκείνος επιλέγει να σιωπά.

«Έχω υπερασπιστεί το παιδί μου, όμως η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο. Αλλά το ‘χω κάνει πολλές φορές. Γενικότερα να ξέρεις, ο τρόπος που προσεγγιζόμαστε και εμείς και ο κόσμος όλος τον τελευταίο καιρό, έχει μέτρο την τοξικότητα και όχι την αλήθεια», είπε σε σχετική ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου.

Αμέσως μετά ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για τα κακόβουλα σχόλια και τις ανακρίβειες που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω σοκαριστεί, ας πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούμε στα social media, τα οποία βέβαια είναι θεμιτό να είμαστε όλοι για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Έφυγε, ας πούμε, ο Σαββόπουλος και τον χαρακτήρισαν ως έναν απ’ τους καλύτερους ποιητές του ’60, της γενιάς του. Αναρτήθηκε ότι “Ζούγα τους πέθανες όλους”! Ντράπηκα που το έβλεπα. Δεν είναι ούτε αστείο. Δεν έκανα τίποτα. Μάλλον τώρα το έψαξα να το βρω για να το έχω ως κακό παράδειγμα συστάσεων ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει, κάπου το κατεβάσανε κάποιοι. Λοιπόν, αυτό είναι ενδεικτικό. Εγώ το λέω, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος με αγαπάει, Υπάρχουν πολλά προβλήματα που νιώθω ότι έχω σαν άνθρωπος. Αλλά όταν, ας πούμε, μπαίνω σε μια διαδικασία δημοφιλίας, στοχεύω στο καλό», υπογράμμισε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Όταν θίγουν το παιδί μου σιωπώ. Γιατί η σιωπή είναι μερικές φορές αναγκαία. Γιατί δεν ξέρεις έναν άλλο που μου έχει συμβεί και εσύ το καταλαβαίνεις μέσα στα τόσα χρόνια εμπειρία σου; Όταν, ας πούμε, δίνω μια συνέντευξη στο μικρόφωνο και ο αρχισυντάκτης τη μοντάρει κατά το δοκούν, δεν αντιλαμβάνεται την αλήθεια ο κόσμος. Γιατί βάζουν αυτά αντιλαμβάνονται ή αυτά που συμφέρει. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Το ωραίο είναι να ζήσουμε τη ζωή μας ποιητικά», τόνισε στη συνέχεια ο καταξιωμένος τραγουδιστής και ηθοποιός.