Γιάννης Ζουγανέλης για Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Είχε αξιοπρέπεια ο γάμος, είχε χαρά, είχε αγάπη»

«Ήταν συγκινητική στιγμή» παραδέχτηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφερόμενος στον γάμο της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Γιάννης Ζουγανέλης
Γιάννης Ζουγανέλης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για το γάμο της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, της Μαρίας Κλάρας Μαχαιρίτσα, την οποία συνόδευσε ο ίδιος στην εκκλησία, μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

«Ήταν συγκινητική στιγμή. Είμαστε οικογένεια και με τον Λαυρέντη και με την Ελένη, τη μάνα της, και τη Μαρία Κλάρα. Ήταν πολύ ωραία! Είχε αξιοπρέπεια ο γάμος, είχε χαρά, είχε αγάπη, είχε έρωτα, είχε θεϊκότητα και φιλοξενία» είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Ένιωσα καλά και νομίζω ότι το να ζεις μια κατάσταση σε εξέλιξη, όταν ο πατέρας έχει φύγει, αλλά υπάρχει τόσο έντονα μέσα στο περιβάλλον, αυτό είναι ότι καλύτερο υπάρχει στη ζωή», είπε ο καλλιτέχνης στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η κόρη του αξέχαστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, παντρεύτηκε το Σάββατο (13/9/2025), τον αγαπημένο της στην πανέμορφη Τήνο. Την Μαρία Κλάρα, συνόδευσαν στην εκκλησία της Τήνου οι φίλοι του πατέρα της, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης, τιμώντας έτσι τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή.

Συγγενείς και φίλοι μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν τον γάμο της Μαρίας με τον σύντροφο της καθώς χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν ευτυχισμένοι όλοι μαζί.

