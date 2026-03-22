Gio Kay: Σε δύο χρόνια θα πάω για ευρωβουλευτής και το κίνημά μου θα λέγεται Generation Hellas

O Gio Kay έγινε φέτος ευρέως γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσω του «Survivor» και αυτό το διάστημα δοκιμάζεται φωνητικά, στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη στο σόου J2US.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Gio Kay έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK και τον Αστέρη Κασιμάτη και ανέφερε ότι στόχος του είναι να γίνει ευρωβουλευτής σε δυο χρόνια.

Στην ερώτηση: «Δήλωσες πρόσφατα ότι θέλεις να γίνεις ευρωβουλευτής και πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Σοβαρολογούσες;», ο Gio Kay απάντησε: «Εννοείται. Δεν το είπα για πλάκα. Έχω κάνει ήδη συζητήσεις με με γάλους οργανισμούς, όπως το AHEPA (American Hellenic Educational & Progressive Association), που είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη ελληνοαμερικάνικη οργάνωση. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρός της στην Αμερική και ο θείος μου πρώην παγκόσμιος πρόεδρός της»

«Το σύστημα δεν θέλει ένα παιδί που φοράει αλυσίδα στον λαιμό και λέει ότι θα πάει για πρωθυπουργός ή ευρωβουλευτής. Επειδή ντύνομαι έτσι και τα ελληνικά μου δεν είναι τέλεια, νομίζουν ότι δεν γίνεται. Όλα είναι στο μυαλό. Είμαι έξυπνος, έχω στρατηγική και όραμα. Ο ηγέτης μπαίνει μπροστά αλλά χτίζει την ομάδα που θα οδηγήσει στον τελικό προορισμό. Σε δύο χρόνια θα πάω για ευρωβουλευτής και το κίνημά μου θα λέγεται Generation Hellas», πρόσθεσε ο νεαρός επιχειρηματίας.