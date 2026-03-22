Gio Kay: Σε δύο χρόνια θα πάω για ευρωβουλευτής και το κίνημά μου θα λέγεται Generation Hellas

«Το σύστημα δεν θέλει ένα παιδί που φοράει αλυσίδα στον λαιμό και λέει ότι θα πάει για πρωθυπουργός ή ευρωβουλευτής», δήλωσε
O Gio Kay έγινε φέτος ευρέως γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσω του «Survivor» και αυτό το διάστημα δοκιμάζεται φωνητικά, στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη στο σόου J2US.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Gio Kay έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK και τον Αστέρη Κασιμάτη και ανέφερε ότι στόχος του είναι να γίνει ευρωβουλευτής σε δυο χρόνια. 

Στην ερώτηση: «Δήλωσες πρόσφατα ότι θέλεις να γίνεις ευρωβουλευτής και πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Σοβαρολογούσες;», ο Gio Kay απάντησε: «Εννοείται. Δεν το είπα για πλάκα. Έχω κάνει ήδη συζητήσεις με με γάλους οργανισμούς, όπως το AHEPA (American Hellenic Educational & Progressive Association), που είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη ελληνοαμερικάνικη οργάνωση. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρός της στην Αμερική και ο θείος μου πρώην παγκόσμιος πρόεδρός της»

«Το σύστημα δεν θέλει ένα παιδί που φοράει αλυσίδα στον λαιμό και λέει ότι θα πάει για πρωθυπουργός ή ευρωβουλευτής. Επειδή ντύνομαι έτσι και τα ελληνικά μου δεν είναι τέλεια, νομίζουν ότι δεν γίνεται. Όλα είναι στο μυαλό. Είμαι έξυπνος, έχω στρατηγική και όραμα. Ο ηγέτης μπαίνει μπροστά αλλά χτίζει την ομάδα που θα οδηγήσει στον τελικό προορισμό. Σε δύο χρόνια θα πάω για ευρωβουλευτής και το κίνημά μου θα λέγεται Generation Hellas», πρόσθεσε ο νεαρός επιχειρηματίας. 

