Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: «Η κόρη μου όταν τον γνώρισε δεν του έδωσε σημασία»

Η Χριστίνα Μπόμπα υποδέχτηκε τον Σταύρο Σβήγκο και τη Γιολάντα Καλογεροπούλου στο νέο επεισόδιο του BeWell podcast. Οι δυο ηθοποιοί, μεταξύ άλλων, μίλησαν για τη σχέση τους, αλλά και για την γνωριμία των παιδιών τους, καθώς και οι δύο έχουν παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε εμάς έγινε λίγο πιο ομαλά όλο αυτό γιατί τον ήξερα τον Σταύρο έναν χρόνο πριν. Δουλεύαμε μαζί, οπότε είχα ήδη γνωρίσει τον μικρό στα γυρίσματα, όπου ερχόταν. Όταν ο Σταύρος γνώρισε την Ηλέκτρα και μετά από λίγο καιρό πήγα κατευθείαν σε κάποιον να ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρεις.

Ναι, σε ψυχολόγο. Ε, ναι, γιατί είναι κάτι που είναι άγνωστο, δεν το ξέρεις. Οπότε ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα γίνονται με ασφάλεια και σωστά, ας πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου.

Όπως είπε η ηθοποιός, στην αρχή η κόρη της δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. «Δεν το πήρα ως κάτι μεγάλο “τώρα θα γνωρίσεις τον…”. Γνώρισε τον φίλο μου τον Σταύρο. Και στην αρχή νομίζω ότι δεν του έδωσε καμία σημασία», πρόσθεσε στη συνέχεια για να τονίσει πως και η στάση του συντρόφου της και συναδέρφου της ήταν πολύ σωστή.

«Και ο Σταύρος το χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία. Μου είπε: ”Άσ’ τη να πάρει τον χρόνο της”», κατέληξε η Γιολάντα Καλογεροπούλου.