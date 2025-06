Γιώργος Αμούτζας: Το συγκινητικό μήνυμα της Τάνιας Μπρεάζου μετά το ατύχημά του στο Ράλλυ Ακρόπολις – «Είσαι ο ήρωάς μου»

Ένα μήνυμα που «κραυγάζει» την αγάπη της για τον «ήρωά» της, όπως τον αποκαλεί, σύντροφό της Γιώργο Αμούτζα, έστειλε μέσω των social η Τάνια Μπρεάζου μετά το ατύχημα του αγαπημένου της στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο Γιώργος Αμούτζας, πέρα από ηθοποιός είναι και λάτρης της ταχύτητας, είχε χθες (27.06.2025) ατύχημα ενώ βρισκόταν στο ίδιο όχημα με τον Ηλία Παναγιωτούνη – οι δυο οδηγοί, «άνοιξαν» την Υπερειδική Διαδρομή (Super Special Stage) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 στο Ζάππειο την προηγούμενη ημέρα.

Η σύντροφός του, η ταλαντούχα τραγουδίστρια Τάνια Μπρεάζου, συγκλονισμένη από το τροχαίο, ανέβασε σήμερα ένα εμψυχωτικό μήνυμα σε story στο Intagram.

«Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος. Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero», έγραψε στην ανάρτησή της.

Μάλιστα, συνόδεψε το κείμενό της και με μια φωτογραφία του ηθοποιού από το εσωτερικό ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου, να φορά και κράνος.