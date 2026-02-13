Lifestyle

Γιώργος Γερολυμάτος: «Η ζωή με δίδαξε να είμαι επιφυλακτικός και να μην εμπιστεύομαι τους ανθρώπους»

«Δεν με στεναχώρησε η αποχώρηση της Κωνσταντίνας από το σχήμα», είπε ο τραγουδιστής
Ο Γιώργος Γερολυμάτος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών του με τη Στέλλα Γεωργιάδου.

Ο γνωστός και δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Γερολυμάτος, απάντησε αρχικά σε ερώτηση για την αποχώρηση της Κωνσταντίνας από το σχήμα.

«Δεν έγινε κάτι με την Κωνσταντίνα και αποχώρησε από το σχήμα. Ίσως ήταν το timing», είπε αρχικά ο Γιώργος Γερολυμάτος.

Ο τραγουδιστής είπε στη συνέχεια: «Δεν έγινε κανένας τσακωμός. Ήταν κοινή απόφαση, και της Κωνσταντίνας και του μαγαζιού. Δεν με στεναχώρησε η αποχώρησή της».

«Έχω πολλά ελαττώματα. Ελάττωμα είναι να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. Η ζωή με δίδαξε να είμαι επιφυλακτικός και να μην εμπιστεύομαι τους ανθρώπους», κατέληξε εκείνος.

