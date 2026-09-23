Γιώργος Γεροντιδάκης: «Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι εκατό φορές πιο ταλαντούχα από μένα – Δεν τσακωνόμαστε ποτέ»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης εδώ και περίπου δύο χρόνια έχει βρει τη γυναίκα της ζωής του στο πρόσωπο της όμορφης συναδέλφου του, Ντορέττας Παπαδημητρίου. Αν και το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ γύρω από τη σχέση του, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για όλα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, εκείνος και η Ντορέττα Παπαδημητρίου δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους. Παράλληλα χαρακτήρισε τη σύντροφό του «πιο ανταγωνιστική» και αποκάλυψε ότι οι δυο τους δεν τσακώνονται ποτέ.

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Για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέφερε αρχικά: «Ναι, καλά είμαστε. Να είμαστε καλά. Όλοι μας».

Επίσης ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σύντροφό του τον νίκησε στο… μακροβούτι, σε ένα καλοκαιρινό challenge που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

«Είναι, πρώτα απ’ όλα είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική, με την καλή έννοια…», τόνισε ακόμα για την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

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Παράλληλα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε: «Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του άλλου και έτσι είναι και το φυσιολογικό. Αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της.

Επίσης δήλωσε ότι ποτέ δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι ένα τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί. Όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις. Οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε μέσα σε εισαγωγικά πιο γνωστοί για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και μία φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κάτι παραπάνω.

Επίσης, ο Γιώργος Γεροντιδάκης υπογράμμισε ότι με την Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι μαζί εδώ και περίπου 2 χρόνια.

«Ταιριάξαμε εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης και στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης. Τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Όσο για το πώς διαχειρίζονται τις διαφωνίες, ο Γιώργος Γεροντιδάκης υπογράμμισε: «Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο aggressive σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης».

«Επίσης, γελάμε πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις, η Ντορέττα είναι επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι εκατό φορές πιο ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, είναι πολύ καλή, έχει, χορεύει εξαιρετικά, το ξέρεις. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει. Ακόμη και στο YouTube το κανάλι που έχει κάνει. Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έμαθα με τα χρόνια είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι.

Μιλώντας για τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά «Κρίνο και αγκάθι» για τις ανάγκες του οποίου χρειάστηκε να μπει σε κελί φυλακής, ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Αισθάνθηκα λίγο περίεργα γιατί περίπου ήταν το ίδιο κελί που κάναμε και τις “Άγριες Μέλισσες” και ένιωσα λίγο ξαφνικά ότι ξαναβρίσκομαι πάλι στην ίδια μέρη. Γιώργος Στον τόπο του εγκλήματος. Γέλασα να σου πω την αλήθεια λίγο, γιατί συνήθως καταλήγω με τους ρόλους στη φυλακή. Ενώ τώρα το πήγα ανάποδα… Αλλά πάντα μια συνθήκη ενός φυλακισμένου είναι λίγο περίεργη.

Παράλληλα δήλωσε για τον ρόλο του: «Ο ήρωας αυτός, θα το καταλάβουμε και από το πρώτο επεισόδιο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει ευθύνες που δεν του αναλογούν. Γενικώς είναι ένας προστάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αίσθηση του τι σημαίνει να αναλάβεις μια ευθύνη. Οπότε αναλαμβάνει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει διαπράξει».

Παράλληλα ο Γιώργος Γεροντιδάκης κλήθηκε να απαντήσει και αν ήταν δύσκολο να αποδοθεί η εποχή του 1960.

«Φυσικά και είναι δύσκολο, πολύ. Κι η ελληνική τηλεόραση το έχει αποδείξει αυτό. Δηλαδή ξεκίνησε με τις “Μέλισσες”. Έχουν γίνει πολλές σειρές εποχής, αλλά νομίζω έχει να κάνει και με το σκηνοθέτη. Δηλαδή ο Ανδρέας Μορφονιός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το κομμάτι», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Τέλος, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Για μένα πέθανε μια πτυχή της εφηβείας και της νεότητάς μου. Όπως και να το κάνουμε. Και επίσης θέλω να πω έτσι και κάτι, γιατί εγώ τον έχω συναντήσει δύο φορές τον, τον Γιώργο. Γιατί σαν να είναι εδώ αισθάνομαι. Δεν ήταν φίλος μου, δεν το παίζω ο φίλος του. Η μία ήταν αναγκαστικά λόγω του, ήμασταν στον ΑΝΤ1 και οι δύο, στο Your Face Sounds Familiar που γνωριστήκαμε και μας μίλησε με πολύ μεγάλη ευγένεια ο άνθρωπος. Και η δεύτερη ήταν πριν από δύο χρόνια που έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και είχαμε, ήμασταν για ένα event εκεί και πήγαμε. Και χαιρέτησε φυσικά στο μικρόφωνο δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν μαζί. Έρχεται στο αυτί μου και μου λέει: “Σου ζητάω συγγνώμη. Θυμάμαι που έχουμε γνωριστεί. Θυμάμαι το τι έχουμε συζητήσει. Δεν θυμάμαι το όνομα”. Αυτό για μένα, αυτό για μένα λέει πολλά. Όταν ξαφνικά από κάτω περιμένουν πόσοι άνθρωποι τον Μαζωνάκη να τραγουδήσει και έρχεται και σου λέει κάτι στο αυτί. Εμένα δηλαδή ήταν κάτι συγκλονιστικό εκείνη τη στιγμή και του είπα φυσικά και όχι δεν με αφορά, δεν με αφορά και καθόλου. Και σε ευχαριστώ που το λες».