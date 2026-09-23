Lifestyle

Χάιντι Κλουμ: Αποκαλυπτική εμφάνιση με φόρεμα Σίλια Κριθαριώτη στο Vogue World 2026 στο Μιλάνο

Σέξι και εντυπωσιακή ήταν αναμφισβήτητα η Γερμανίδα καλλονή και πρώην supermodel στο event συνοδευόμενη από τη Σίλια Κριθαριώτη
Heidi Klum and Celia Kritharioti
Heidi Klum and Celia Kritharioti / Photo by Stefania M. D'Alessandro / Getty Images for Vogue
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εκρηκτική ήταν η εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ φορώντας μία μαύρη δαντελένια και αποκαλυπτική δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη.

Η Χάιντι Κλουμ βρέθηκε την Τρίτη (22.09.2026) στο μεγάλο event μόδας, το Vogue World 2026, συνοδευόμενη από τη Σίλια Κριθαριώτη, η οποία ήταν εξίσου εντυπωσιακή και σέξι.

Η καρδιά της μόδας χτύπησε στο Μιλάνο το χθεσινό βράδυ, όπου πραγματοποιήθηκε το Vogue World 2026, στη Galleria Vittorio Emanuele II, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση της Ιταλίας με τη μόδα.

Οι δύο ετοιμάζονται βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ αλλά και στο χτένισμα τους.

Η Χάιντι Κλούμ λίγο πριν ξεκινήσει η πασαρέλα μαζί με την influencer, Λεόνι Χανν

«Στον δρόμο για το Vogue World» έγραψε η Ελληνίδα σχεδιάστρια φορώντας και εκείνη ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα.

Η Γερμανίδα καλλονή και πρώην supermodel έχει επιλέξει επανειλημμένα δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας για εμφανίσεις της, κόκκινα χαλιά, τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και για τους τελικούς του «Germany’s Next Topmodel».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
116
103
80
72
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo