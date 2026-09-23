Χάιντι Κλουμ: Αποκαλυπτική εμφάνιση με φόρεμα Σίλια Κριθαριώτη στο Vogue World 2026 στο Μιλάνο

Εκρηκτική ήταν η εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ φορώντας μία μαύρη δαντελένια και αποκαλυπτική δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη.

Η Χάιντι Κλουμ βρέθηκε την Τρίτη (22.09.2026) στο μεγάλο event μόδας, το Vogue World 2026, συνοδευόμενη από τη Σίλια Κριθαριώτη, η οποία ήταν εξίσου εντυπωσιακή και σέξι.

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Η καρδιά της μόδας χτύπησε στο Μιλάνο το χθεσινό βράδυ, όπου πραγματοποιήθηκε το Vogue World 2026, στη Galleria Vittorio Emanuele II, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση της Ιταλίας με τη μόδα.

Οι δύο ετοιμάζονται βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ αλλά και στο χτένισμα τους.

Η Χάιντι Κλούμ λίγο πριν ξεκινήσει η πασαρέλα μαζί με την influencer, Λεόνι Χανν

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«Στον δρόμο για το Vogue World» έγραψε η Ελληνίδα σχεδιάστρια φορώντας και εκείνη ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα.

Η Γερμανίδα καλλονή και πρώην supermodel έχει επιλέξει επανειλημμένα δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας για εμφανίσεις της, κόκκινα χαλιά, τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και για τους τελικούς του «Germany’s Next Topmodel».