Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Όταν τελείωσα το σχολείο καταστραφήκαμε οικονομικά»

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη έδωσε μία νέα συνέντευξη με αφορμή τον ρόλο της στη νέα κωμική σειρά του Μega «Κάμπινγκ» και μίλησε τόσο για την απόφασή της να γίνει ηθοποιός όσο και για τις οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει στο παρελθόν η οικογένειά της.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (23.09.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εξομολογήθηκε ότι η μητέρα της την παρακίνηση να γίνει ηθοποιός, ωστόσο δεν πρόλαβε να τη δει να παίζει, διότι έφυγε νωρίς από τη ζωή.

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Αρχικά η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη δήλωσε ότι ήθελε πολύ να πάρει μέρος σε μία κωμωδία.

«Πάρα πολύ ήθελα. Από τη στιγμή που βγήκα δηλαδή από τη σχολή, ήθελα να κάνω κωμωδία και δεν μου ερχότανε. Γιατί με είχαν στο μυαλό τους για πολύ δραματικά πράγματα όλοι, για κάποιον λόγο», είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Όταν πήρα στα χέρια μου τον ρόλο γέλασα. Που είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εννοώ πολύ δύσκολα διαβάζεις κάτι και όντως σου έρχεται γέλιο», ανέφερε ακόμα για τον ρόλο της στο «Πάρκινγκ».

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Παράλληλα η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εξομολογήθηκε: «Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου δεν μου έλειπε τίποτα. Και ήμασταν από αυτές τις οικογένειες που χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση. Δηλαδή μεγάλωσα με μπαλέτα γαλλικά, πιάνο, βιολί, τένις και στην κρίση έπεσε η απόλυτη καταστροφή. Αλλά επειδή και η μητέρα μου και ο πατέρας μου δηλαδή μας μεγάλωσαν έτσι με, προσπάθησαν οι άνθρωποι να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και ότι τώρα έχεις, αύριο μπορεί να μην έχεις. Η αλήθεια είναι ότι κάπως με έναν τρόπο ήμουν προετοιμασμένη γι’ αυτό. Ότι δεν είναι όλα εύκολα και ρόδινα, πάντα με ροδοπέταλα. Δεν με φρίκαρε ας πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν τελείωσα το σχολείο καταστραφήκαμε λίγο οικονομικά, οπότε είχα ήδη πάρει την απόφαση να γίνω ηθοποιός».

«Η μαμά μου μου έλεγε πρέπει να γίνεις ηθοποιός, πρέπει να γίνεις. Και είναι και κάτι που με παρηγορεί, γιατί δεν πρόλαβε να με δει στη σκηνή ή στην τηλεόραση ή στο σινεμά. Αλλά ξέρεις, με παρηγορεί αυτή η σκέψη ότι σαν να το ήξερε ότι θα το κάνω. Με επηρέασε γιατί εγώ ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το μπαλέτο. Δεν άκουγα τίποτα άλλο και η μητέρα μου με έσπρωχνε προς το θέατρο», δήλωσε ακόμα.

«Θα έβρισκα την άκρη γιατί είμαι πολύ εργατικός άνθρωπος. Δεν τη φοβάμαι τη δουλειά, αλλά ναι, να μου βάζεις κάτι να κάνω και να το κάνω. Δεν έχω καν επιχειρηματικό μυαλό, ούτε θα μπορούσα να ασχοληθώ με οικονομικά, λογιστικά ή κάτι. Καθόλου. Καταστροφή», πρόσθεσε για τις οικονομικές δυσκολίες του παρελθόντος.

«Έχω κάνει διάφορα επαγγέλματα για να μπορέσω να πληρώσω τη σχολή μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου και μου λείπει είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, είναι τώρα μια πολύ δύσκολη περίοδος με τις πρόβες», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, μιλώντας για τις δύο παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα.