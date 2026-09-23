Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα στο Vogue World στο Μιλάνο

Το ντεμπούτο του στον χώρο της μόδας έκανε ο Λιβάι ΜακΚόναχι, γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι, περπατώντας στην πασαρέλα του «Vogue World» στο Μιλάνο.

Ο 18χρονος γιος του βραβευμένου ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι και της Βραζιλιάνας σχεδιάστριας και μοντέλου Καμίλα Άλβες εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση στη μεγάλη διοργάνωση μόδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην επιβλητική Galleria Vittorio Emanuele II, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, την Τρίτη το βράδυ (22.09.2026).

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Ο νεαρός επέλεξε για την εμφάνισή του ένα κομψό γκρι κοστούμι του οίκου Prada, με σακάκι σε διπλή σειρά κουμπιών. Το σύνολό του ολοκλήρωσε με ένα απλό μακρυμάνικο μπλουζάκι σε μπεζ απόχρωση και μαύρα loafers.

Με τα σγουρά καστανά μαλλιά του και τη χαρακτηριστική του άνεση μπροστά στο κοινό, ο Λιβάι κέρδισε τα βλέμματα, ζητώντας μάλιστα από τους θεατές να τον χειροκροτήσουν.

Κατά τη διάρκεια της πασαρέλας δεν περιορίστηκε σε ένα απλό περπάτημα, αλλά έδωσε τη δική του ενέργεια στην εμφάνιση.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Καμίλα Άλβες παντρεύτηκαν το 2012 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον 18χρονο Λιβάι, τη 16χρονη Βίντα και τον 13χρονο Λίβινγκστον.