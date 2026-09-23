Σοφία Βόσσου: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη θα τον έχουμε στην καρδιά μας για την καλή του την ψυχή και για το ήθος του»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Σοφία Βόσσου και αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για την καλή του ψυχή και το ήθος του.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για όλα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (23.09.2026). Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Σοφία Βόσσου σχολίασε και το γεγονός ότι κάποιοι καλλιτέχνες δεν ακύρωσαν τις συναυλίες τους.

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Αρχικά η Σοφία Βόσσου μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Έχω στεναχωρηθεί πολύ. Τον Γιώργο τον ήξερα καλά και στα ξεκινήματά του. Έχω απέραντη θλίψη, απέραντη στενοχώρια. Θα τον έχουμε στην καρδιά μας. Πρώτα απ’ όλα για την καλή του την ψυχή, την αγνή, για το ήθος του, γιατί ήταν πολύ ηθικό παιδί. Σπουδαίος καλλιτέχνης ο Γιώργος», εξομολογήθηκε.

Όσο για το γεγονός ότι κάποιοι καλλιτέχνες δεν ακύρωσαν τις συναυλίες του λόγω του θανάτου του τραγουδιστή, σημείωσε: «Το τι θα κάνει ο καθένας είναι δική του δουλειά και αυτός έχει να δώσει λόγο στη συνείδησή του».

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«(σ.σ. Δεν έχω κάνει πλαστικές επεμβάσεις). Όμως πάω και περιποιούμαι το πρόσωπό μου. Να εξετάζετε σε ποιους γιατρούς πάτε. Μην ακούτε “Ελάτε να σας κάνουμε σε μια αποθήκη botox”. Μην πηγαίνετε σε τσαρλατάνους. Μην ακούτε φούμαρα.

Παράλληλα, η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε και σε κάποιες δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει πριν από λίγο καιρό και έγραφαν ψευδώς ότι έχει πεθάνει.

«Κινήθηκα και τα άφησα. Είμαστε και σε μια χώρα που πρέπει να περάσει ο καιρός, να περάσουν χρόνια, να τρέχω εδώ στα δικαστήρια. Εντάξει, πέθανα. Δεν πειράζει, ήταν καλή η συγχωρεμένη. Τι να κάνω τώρα; Θα με πεθάνουν κι άλλα τόσα μέχρι να πεθάνω», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου η Σοφία Βοσσού.