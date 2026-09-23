Κατερίνα Καινούργιου: «Ο άντρας μου θέλει από τώρα κι άλλο παιδί»

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ζουν μία πρωτόγνωρη καθημερινότητα, γεμάτη ευτυχία και χαρά εδώ και περίπου πέντε μήνες, από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο η κόρη τους.

Το ζευγάρι φέτος έκανε τις πρώτες του διακοπές με το μωρό τους και η παρουσιάστρια δε σταμάτησε να μοιράζεται στιγμές από το καλοκαίρι τους στην Πάρο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Την Τετάρτη (23.09.2026) η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξένησε στο στούντιο της εκπομπής της την Σταματίνα Τσιμιτσιλή και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έκανε μια αποκάλυψη για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

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«Ξέρεις ότι ο άντρας μου σε θαυμάζει και μου λέει “ορίστε, η Σταματίνα κάνει τρία, να κάνουμε κι εμείς κι άλλο”. Θέλει από τώρα κι άλλο παιδί», είπε την ώρα της συνέντευξη η Κατερίνα Καινούργιου στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όσο για το πώς είναι η καθημερινότητά της με τρία παιδιά στο σπίτι, η Σταματίνα Τσιμιτσιλή αποκάλυψε: «Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο σε άλλα πράγματα, πιο δύσκολο σε άλλα. Τι εννοώ δηλαδή τώρα κάνουν μπάνιο μόνα τους, ντύνονται μόνα τους, πάνε, ξαπλώνουν μόνα τους. Δεν τα κοιμίζεις, δεν τα ταΐζεις. Αυτό δηλαδή το κομμάτι είναι πιο εύκολο. Είναι αυτοεξυπηρετούμενα, αλλά έχεις άλλες αγωνίες, δηλαδή αν είναι καλά κοινωνικά με τους φίλους τους, με τα μαθήματά τους, το σχολείο, το περιβάλλον τους. Υπάρχει και η προεφηβεία, οι αγωνίες. Τα κορίτσια ειδικά, θα το δεις».

Παράλληλα εξήγησε ότι τα παιδιά της γνωρίζουν τι δουλειά κάνει και πώς δε θεωρούν ότι κάνει κάτι διαφορετικό από άλλους γονείς.

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«Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ξέρουν, γιατί ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή σκέψου ότι όταν ξεκίνησε το “Happy Day” είχα ήδη τη Μαίρη στην κοιλίτσα. Η Νάγια ήταν ενός έτους και πριν στον ANT1. Το ξέρουν ότι αυτή είναι η δουλειά, αλλά γεγονός είναι ότι όλα γίνονται ήρεμα και όμορφα. Δηλαδή και ο κόσμος όταν έρθει κάτι να πει συνήθως έρχεται με πολύ καλή πρόθεση. Την τοξικότητα την κρατάνε για τα social που εκεί δεν έχουν πρόσβαση. Στη δια ζώσης επικοινωνία πάντα είναι πολύ όμορφα τα λόγια και η προσέγγιση, οπότε δεν έχουν πρόβλημα, το χαίρονται, δεν το αντιμετωπίζουν ως κάτι διαφορετικό. Αλλά και εγώ ξέρεις τι; Πάνω απ’ όλα θέλω να είμαι η μαμά τους. Είμαι εκεί όταν θα πάρω από το σχολικό, να φάμε, να πάμε στις δραστηριότητες. Δεν εισπράττουν κάτι διαφορετικό», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day».

Για το οικογενειακό ταξίδι στο Τόκιο η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε επειδή τον Αύγουστο έχουμε όλοι διακοπές, άδεια και μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί. Προσπαθούμε τα καλοκαίρια να κάνουμε ένα ταξίδι μακρινό. Είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε. Αρέσει και στα παιδιά μας. Τους άρεσε πάρα πολύ. Γενικώς είναι ένας τελείως διαφορετικός πολιτισμός, οπότε ξες ήταν κάτι πολύ διαφορετικό.