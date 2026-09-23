Lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου: Στα γυρίσματα του fashion film για το τραγούδι «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη»

Κατερίνα Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου
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Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό fashion film για το τραγούδι της που έχει τίτλο «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη». Πρόκειται για τη νέα της μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει τεράστια ανταπόκριση και απήχηση από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της.

Στο εντυπωσιακό video, που βρέθηκε αμέσως στο no1 των trends του YouTube και έχει αποσπάσει αμέτρητα θετικά σχόλια από το κοινό, η Κατερίνα Λιόλιου αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της τον ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά.

Οι backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και τη δημιουργική διαδικασία, με την Κατερίνα Λιόλιου να στέκεται μπροστά από την κάμερα με τη χαρακτηριστική της ενέργεια, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα από ένα video που συνδυάζει μουσική, attitude και έντονη fashion αισθητική.

Η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και κατέκτησε τις πρώτες θέσεις στο Spotify Top 50, είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Κατερίνα Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου εν ώρα δράσης
Κατερίνα Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου έχει καταφέρει να μπει για τα καλά στις καρδιές του κοινού με τα τραγούδια της

Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το video σκηνοθέτησε ο Steven Airth.

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