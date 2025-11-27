Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου σε κοινή έξοδο: «Δεν μπορώ να προκαθορίσω έναν γάμο»

Κοινή εμφάνιση για τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την Ντορέττα Παπαδημητρίου, το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025).

Συγκεκριμένα, οι δυο τους βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου της Λένας Μαντά και της Κλαίρης Θεοδώρου, Άδειο Νυφικό, σε γνωστό μαγαζί στο Γκάζι. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης έκανε στη συνέχεια και δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day του Alpha χωρίς όμως να σχολιάζει τη σχέση που έχει με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Έχω καταφέρει να κρατώ την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γιατί δεν μιλάω για αυτήν. Δεν έχω να πω κάτι για τους ανθρώπους που μπορεί να με βγάλουν φωτογραφίες στους δρόμους. Καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά τους. Δεν μπορώ να προκαθορίσω έναν γάμο, εμένα με νοιάζει να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να περνάω όμορφα την ζωή μου με υγεία και όσο αντέξω».