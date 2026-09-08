Δανάη Μπάρκα: Ξέσπασμα για ανυπόστατα δημοσιεύματα – «Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά γιατί κουράστηκα»

Η Δανάη Μπάρκα ξέσπασε στα social media, μετά από ψευδή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που αφορούσαν την εγκυμοσύνη και την κατάσταση της υγείας της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια κάλεσε τους διαδικτυακούς φίλους της να μην δίνουν «κλικ» και προειδοποίησε τους εμπνευστές αυτών των κειμένων ότι πλησιάζει η στιγμή που θα κινηθεί νομικά.

Στην ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στιγμιότυπα (screenshots) από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που κυκλοφορούν στο Facebook και στο Instagram και εξήγησε τους λόγους της οργής της. Τόνισε ότι πρόκειται για ντροπιαστικά σάιτ χωρίς αληθινούς ακόλουθους ή δημοσιογράφους. Δήλωσε κουρασμένη και ξεκαθάρισε ότι η γελοιότητα έχει και τα όριά της.

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Πάνω από το πρώτο δημοσίευμα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έγραψε με κεφαλαία γράμματα: «Παιδιά, ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ».

Στη συνέχεια αναδημοσίευσε ακόμη ένα θέμα, το οποίο έκανε λόγο για εξετάσεις που φέρεται να την είχαν τρομάξει. Η Δανάη Μπάρκα κάλεσε τους διαδικτυακούς της φίλους να μην ανοίγουν ανάλογα δημοσιεύματα, αναφέροντας: «Σ’ αυτά τα ντροπιαστικά σάιτ που εμφανίζονται σε Facebook & Instagram χωρίς followers, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ κλπ, ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ κλικ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη νομική οδό: «ΕΡΧΕΤΑΙ η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά, γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παράγινε. ΕΙΔΙΚΑ όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν άνθρωποί μου».

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Σημειώνεται πως αυτά τα «fake news», κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Διαδικτυακοί της φίλοι τόνιζαν μέσα από τις αναρτήσεις τους, ότι μια έγκυος γυναίκα πρέπει να προστατεύεται από τέτοια κακόβουλα δημοσιεύματα, ώστε να παραμένει ήρεμη αυτή την ευαίσθητη περίοδο.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα το βράδυ της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου 2026, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του συζύγου της, Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα, στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνία.