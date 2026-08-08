Ντορέττα Παπαδημητρίου: Τα παιχνίδια στην άμμο με τη βαφτιστήρα της και κόρη της Μαίρης Συνατσάκη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Μαίρη Συνατσάκη εδώ και χρόνια έχουν δημιουργήσει μία δυνατή φιλία και μάλιστα η πρώτη είναι η νονά της μικρής Ολίβιας, την κορούλας που έχει αποκτήσει η παρουσιάστρια με τον Ίαν Στρατή.

Το Σάββατο (08.08.2026) η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από μία καλοκαιρινή της εξόρμηση με τη Μαίρη Συνατσάκη και τη μικρή Ολίβια στη θάλασσα. Όπως αποκάλυψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έγινε και πάλι παιδί και έπαιξε με τον κοριτσάκι στην ακροθαλασσιά.

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπικίνι, ένα καπέλο και τα απαραίτητα γυαλιά ηλίου, κάθεται στην αμμουδιά και είναι αφοσιωμένη στη βαφτιστήρα της. Μπροστά της στέκεται η μικρή Ολίβια, η οποία κρατάει ένα κουβαδάκι, έτοιμη για ατελείωτο παιχνίδι με την άμμο και το νερό δίπλα στο κύμα.

«Ολίβια σ´ αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφία από τα παιχνίδια της με τη βαφτιστήρα της και κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή.

Σημειώνεται ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να ζουν ανενόχλητοι τον μεγάλο τους έρωτα και πριν από λίγο καιρό ταξίδεψαν στην Πάρο για να κάνουν διακοπές σε ένα υπέροχο θέρετρο.