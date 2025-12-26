Γιώργος Γεροντιδάκης: «Χωρίζεις για τον απλούστατο λόγο ότι δεν σου αρέσουν πια αυτά που ερωτεύτηκες»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για έρωτες, χωρισμούς αλλά και δημοσιότητα που είχε πάρει η σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός ηθοποιός που πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στη σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 μίλησε στην εφημερίδα Real News και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Τσικλητήρα και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι κάποιοι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να είναι και καλή σεναριογράφοι, υπονοώντας ότι έχουν γραφτεί πράγματα για εκείνον που δεν ισχύουν.

Ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει για την προσωπική του ζωή που βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας…

Τα μέσα κατακλύζονται από ειδήσεις για τη σχέση σας. Πόσο βοηθάει ή βλάπτει ένα ηθοποιό όταν η προσωπική του ζωή αποκτά δημοσιότητα;

«Δεν συμβαίνει τώρα αυτή η κατάσταση (σ.σ. τα μέσα δεν κατακλύζονται από ειδήσεις για τη σχέση μου με την Ντορέττα Παπαδημητρίου). Αν αναλογιστούμε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη γέννησε και αμέσως βρέθηκε μια κάμερα στο μαιευτήριο κι έδειχνε το παιδί, σημαίνει ότι υπήρχε ανέκαθεν μια αλληλοσυνεργασία με τα ΜΜΕ. Προφανώς, δεν είναι κάτι που αρέσει σε μένα, αν και αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν κάνει καλό ή κακό, πάντως έχει και το χιούμορ του όλο αυτό. Λένε ότι πάσχουμε από καλά σενάρια. Ε, σας λέω ότι κάποιοι συνάδελφοί σας θα ήταν πολύ καλοί σεναριογράφοι», είπε ο γνωστός ηθοποιός που δεν του αρέσει να μοιράζεται δημοσίως στιγμές από την προσωπική του ζωή.

«Ο έρωτας σε κάνει πιο συγκεντρωμένο. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχει ευτυχία, το πόσο μπορείς να ανθίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σου προκαλεί ηρεμία, όχι αναταραχή, αν και έχουμε μάθει να τον συνδυάζουμε με θυελλώδεις καταστάσεις. Η αγάπη, το μήνυμα, το νοιάξιμο, η απλή σκέψη μέσα στην ημέρα…

Όταν είναι ανοιχτό το συναίσθημα αυτό, εκπέμπεται παντού. Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες”. Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις. Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία”, αυτό είναι που σε αποσυντονίζει.

Συχνά κολλάμε πάνω σε μια σχέση που μας έχει απορρίψει, θέλουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Όμως, πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή του άλλου και τον εαυτό μας. Χωρίζεις για τον απλούστατο λόγο ότι δεν σου αρέσουν πια αυτά που ερωτεύτηκες. Οι άνθρωποι, είτε σε ερωτικό, είτε σε φιλικό, είτε σε συνεργασιακό επίπεδο, ακολουθούν ενίοτε χωριστές ρότες γιατί, πολύ απλά, δεν συμπλέουν πια. Και είναι φυσιολογικό», δήλωσε ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Γεροντιδάκης.