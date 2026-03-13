Γιώργος Γιαννόπουλος: Η εξομολόγησή του για τις γυναίκες – «Αυτές με φτάσανε εδώ πέρα, με πήγανε μπροστά»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐς Νέγκα «Καλύτερα Αργά», με τον ηθοποιό να μιλάει για επαγγελματικά αλλά και προσωπικά θέματα που αφορούσαν τη σχέση του με τις γυναίκες.

Ο γνωστός ηθοποιός, Γιώργος Γιαννόπουλος εξομολογήθηκε πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποια σύντροφος στη ζωή του, ενώ μίλησε και για την αγαπημένη σειρά «Το σόι σου» στην οποία συμμετέχει.

Δήλωσε αρχικά πως «έχω να πω ότι όταν πρωτοβγήκε το “Σόι σου”, σε ένα άλλο κανάλι απέναντι είχε παιχτεί μια άλλη σειρά τύπου οικογενειακή. Μια τηλεκριτικός είχε γράψει ότι το “Σόι” είναι παλιομοδίτικο και τα λοιπά ενώ το άλλο το εξύμνησε, το οποίο κόπηκε στους έξι μήνες. Δεν θα πω ποια κυρία είναι, το άλλο κόπηκε στους έξι μήνες και το “Σόι” θα παίζεται στους αιώνες των αιώνων».

«Γιατί; Γιατί είναι το κλασικό. Για το κλασικό, λοιπόν, έχω να πω στους μετα-μοντερνιστές ή στους μετα-μοντέρνους που τα έκαναν… και είναι μια μορφή καταγγελίας αυτό, φοβάστε το κλασικό, ρε συ. Φοβόμαστε το απλό, το οποίο απλό είναι το κλασικό και εν τέλει είναι το πιο μοντέρνο».

«Πας τώρα και βλέπεις ένα έργο και του ‘χουν αλλάξει την Παναγία, καθίστε ρε παιδιά. Μην ντρεπόσαστε να κάνετε το έργο με μια απλότητα. Να βάλεις δηλαδή μια ελιά, μην κάνεις κάτι περίεργα και τα λοιπά. Δικαίωμα του καθενός αλλά έχει και μια δηθενιά. Όλα δικαιολογούνται, ειδικά στο θέατρο, το δήθεν όμως δεν δικαιολογείται” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο ηθοποιός αναφερόμενος στη σχέση του με τις γυναίκες είπε: «Διατηρώ με όλες τις πρώην μου τις καλύτερες σχέσεις. Μια φορά σε μια συνέντευξη είπα ότι είμαι ευτυχισμένος γιατί τα κορίτσια με φτάσανε εδώ. Με ρώτησαν πόσα κορίτσια έχω γιατί νόμιζαν έχω παιδιά. Οι γυναίκες με φτάσανε εδώ πέρα. Με πήγανε μπροστά. Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που είμαι τώρα και για ό,τι έχω περάσει. Είμαι εδώ, αναπνέω και τα λέμε», είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Οι σχέσεις δεν γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχουν. Τώρα είμαι μπακούρι, μπορεί να υπάρξει ένα διάστημα για εμένα που είμαι μόνος. Πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί θα ζευγαρώσουν», ανέφερε ο ηθοποιός καλεσμένος στη late night εκπομπή του Action 24.