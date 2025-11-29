Γιώργος Κακοσαίος: «Όταν ξεκίνησα το τραγούδι, ο πατέρας μου με έβαλε στη δισκογραφία, αλλά από εκεί και πέρα ήμουν μόνος μου»

Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε για την καριέρα του στο τραγούδι, δηλώνοντας ότι ο πατέρας του, Γιάννης Πλούταρχος, τον βοήθησε να μπει στην ελληνική δισκογραφία.

Παράλληλα, ο νεαρός καλλιτέχνης, μιλώντας το Σάββατο (29.11.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με την Πέννυ Καβέτσου αποκάλυψε και τον λόγο που εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο. Επίσης ο Γιώργος Κακοσαίος δήλωσε ότι έχει σπουδάσει και υποκριτική για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ασχοληθεί με την τηλεόραση.

«Όλα τα αδέλφια μου μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά με τη μουσική, οπότε ήταν φυσιολογικό για εμάς να γίνουμε όλοι τραγουδιστές. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια τραγουδιστής. Αποφάσισα να παρατήσω το ποδόσφαιρο όταν με την ομάδα που έπαιζα, έφαγα 8 γκολ. Μάζεψα τα πράγματά μου σε ένα σάκο και είπα στην ομάδα ότι “τα παρατάω, πάω στα μπουζούκια”», είπε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος.

«Παράτησα το ποδόσφαιρο και γράφτηκα σε μια δραματική σχολή. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, ήθελα απλά να έχω ένα χαρτί σε περίπτωση που ασχοληθώ με την τηλεόραση.

Μου κόστισε πολύ η απόφασή μου να αφήσω το ποδόσφαιρο, δεν ήθελα να βλέπω μπάλα μπροστά μου. Έκανα 4 χρόνια για να ξαναδώ ποδοσφαιρικό αγώνα», δήλωσε ακόμα.

«Όταν ξεκίνησα την πορεία μου στο τραγούδι, ο πατέρας μου με στήριξε, με έβαλε μέσα στην ελληνική δισκογραφία, αλλά από εκεί και πέρα ήμουν μόνος μου. Με το επίθετό μου ήταν δύσκολο να ανοίξουν οι πόρτες του κόσμου και όχι των εταιρειών, πρέπει να τους κερδίσω και να μπω στα σπίτια τους», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Κακοσαίος.