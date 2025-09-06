Γιώργος Καπουτζίδης: Δημόσια αφιέρωση στον σύντροφό του – «Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης φαίνεται πως είναι ερωτευμένος αυτή την περίοδο. Ο δημιουργός της σειράς «Παρά Πέντε» βρέθηκε στο θέατρο Άλσος το βράδυ της Παρασκευής (05-09-2025) και από τη σκηνή εξωτερίκευσε τα όσα αισθάνεται για τον σύντροφό του. Έναν άνθρωπο, που όπως είπε, τον έκανε να μη φοβάται. Μια αφιέρωση που καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παρότι έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, όλα αυτά τα χρόνια είχε φροντίσει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά ωστόσο, ο Γιώργος Καπουτζίδης δείχνει να είναι πολύ σίγουρος για τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να βρίσκεται στο πλευρό του. Έναν άνθρωπο που όπως φαίνεται τον γεμίζει σιγουριά και ασφάλεια.

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο…» είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης στη σκηνή του θέατρου Άλσους.

Ο δημιουργός συνέχισε: «Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα» ήταν τα λόγια του σεναριογράφου, ηθοποιού και παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα για την ταυτότητα του συντρόφου του. Ο κόσμος τον χειροκρότησε και το βίντεο από την εξομολόγηση του καλλιτέχνη άρχισε να κάνει τον γύρο των social media.

Το καλοκαίρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Κ» της Καθημερινής και στη δημοσιογράφο Μαρία Αθανασίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε πως συνειδητοποίησε την επιτυχία του «Παρά Πέντε» με το πέρασμα του χρόνου. Πλέον ετοιμάζεται για το reunion της σειράς, που όπως έχει πει ο ίδιος, αναμένεται τα ερχόμενα Χριστούγεννα και θα προβληθεί από το Mega.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ξεκαθάρισε για το πολυαναμενόμενο εορταστικό επεισόδιο που ετοιμάζει για τη θρυλική σειρά «Στο παρά πέντε» ότι όλοι οι άνθρωποι που πήραν μέρος σε αυτήν θα προκληθούν για να είναι στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή και ότι θα μαθευτούν και αρκετά άγνωστα πράγματα στο κοινό.