Η Τζένιφερ Άνιστον θυμάται την guest εμφάνιση του Μπραντ Πιτ στα «Φιλαράκια»: «Πόσο αστείο»

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Λίζα Κούντροου αναπόλησαν όμορφες στιγμές από την εποχή των γυρισμάτων της σειράς «Τα Φιλαράκια», κάνοντας, μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην σύζυγο της Άνιστον, Μπραντ Πιτ, ο οποίος είχε κάνει guest εμφάνιση στη σειρά. Ο Πιτ είχε εμφανιστεί στον όγδοο κύκλο της σειράς, τον Νοέμβριο του 2001.

Σε συνέντευξή τους στο «Actors on Actors» του Variety, η Λίζ Κούντροου και η Τζένιφερ Άνιστον αναγνώρισαν ότι τα επεισόδια των «Ευχαριστιών» της σειράς φιλοξενούσαν συχνά μεγάλους σταρ. «Όταν ήταν ο Μπραντ εκεί, ήταν ξεκαρδιστικό», είπε η Κούντροου.

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#JenniferAniston says she always found it “fascinating” how nervous movie stars would get when guest-starring on #Friends:



“Brad [Pitt], Bruce Willis, Julia Roberts. Isabella Rossellini, Sean Penn. We had so many. They were always nervous.#LisaKudrow suggests the format threw… pic.twitter.com/FLn7nonvBU — Variety (@Variety) June 3, 2026

«Το ξέρω. Πόσο αστείο», πρόσθεσε η Άνιστον. «Οι κινηματογραφικοί σταρ που εμφανίστηκαν στο Friends: ο Μπραντ, ο Μπρους Γουίλις, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι. Είχαμε τόσους πολλούς – και τον Σον Πεν. Ήταν πάντα νευρικοί. Πάντα έβρισκα συναρπαστικό το πόσο νευρικοί ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επεισόδιο με guest τον Μπραντ Πιτ:

Η αναφορά αυτή έφερε μια σπάνια αντίδραση από την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει δημόσια τον πρώην σύζυγό της.

Ο Μπραντ Πιτ είχε εμφανιστεί στην όγδοη σεζόν των «Friends», στο επεισόδιο με τίτλο «The One with the Rumor», υποδυόμενος τον Γουίλ Κόλμπερτ, έναν παλιό συμμαθητή της Μόνικα και του Ρος που αντιπαθούσε έντονα τη Ρέιτσελ.

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Το κωμικό στοιχείο της εμφάνισης είχε τότε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον ήταν ακόμη παντρεμένοι στην πραγματική ζωή.

Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 1998 και παντρεύτηκαν το 2000 στο Μαλιμπού. Τον Ιανουάριο του 2005 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.